El delantero francés del América podría hacer valer su ascendencia haitiana para unirse a la selección que regresa a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia.

La selección de Haití se prepara para su regreso a la Copa del Mundo de México, EU y Canadá en 2026, torneo al que calificó contra todo pronóstico después de una larga eliminatoria de Concacaf.

Con el pase asegurado, el cuerpo técnico ha puesto en el radar la posibilidad de sumar a su plantilla al delantero del América, Allan Saint-Maximin, quien estaría analizando jugar con la nación caribeña.

Cuerpo La clasificación de Haití al Mundial de 2026 significa el regreso del país al torneo de la FIFA después de 52 años, luego de su debut en la edición de 1974, donde fueron eliminados en la fase de grupos.

Ante este logro, el cuerpo técnico encabezado por Sébastien Migné ha comenzado la planeación del equipo, buscando reforzar la plantilla actual que ya cuenta con figuras de la talla de Jean-Ricner Bellegarde y Josué Casimir.

Según información del periodista Caleb Jephte Pierre, el jugador de la Liga MX está analizando la posibilidad de hacer valer su ascendencia haitiana para poder ser elegible y sumarse a la selección. Saint-Maximin, quien nació en Francia, jamás ha representado al cuadro galo en la selección mayor.

Debido a que el jugador no ha tenido participación con la selección principal de Francia, el cambio de federación es viable, lo que permitiría a Haití integrar al delantero de cara a la Copa del Mundo. Se espera que la decisión y posible oficialización del cambio de Saint-Maximin ocurra en las siguientes semanas.