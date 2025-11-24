La Liga MX confirmó las fechas y horarios de los partidos de Ida y Vuelta, destacando los duelos entre Monterrey vs. América y Chivas vs. Cruz Azul.

Los días y horarios para los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX han quedado oficialmente definidos. Los partidos de Ida se jugarán entre el miércoles 26 de noviembre y el jueves 27 de noviembre, mientras que los encuentros de Vuelta se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el domingo 30 de noviembre.

El arranque de la Liguilla está programado para el miércoles 26 de noviembre con dos encuentros de Ida. El primer partido será a las 19:00 horas, cuando el FC Juárez reciba al Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Ese mismo día, la jornada se cerrará con el encuentro entre Monterrey y América a las 21:05 horas, que se disputará en el Estadio BBVA. Finalmente, el último partido del miércoles será entre Tijuana y Tigres a las 23:00 horas en el Estadio Caliente.

El único encuentro de Ida programado para el jueves 27 de noviembre será el clásico de la Liguilla entre Chivas y Cruz Azul, el cual se jugará a las 20:07 horas en el Estadio Akron.

La actividad de los partidos de Vuelta iniciará el sábado 29 de noviembre. El América recibirá al Monterrey a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, buscando asegurar su pase a semifinales.

Más tarde ese mismo sábado, a las 19:05 horas, el Toluca hará lo propio ante el FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez. La jornada sabatina se cerrará con el partido entre Tigres y Tijuana a las 21:10 horas en el Estadio Universitario.

Los cuartos de final concluirán el domingo 30 de noviembre con el encuentro de vuelta entre Cruz Azul y Chivas, que se jugará a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Estos horarios y días fueron confirmados este lunes 24 de noviembre de 2025 por la Liga MX.



