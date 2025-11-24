El atacante del América felicitó la histórica clasificación haitiana pero rechazó cualquier vínculo con la selección caribeña rumbo al Mundial 2026.

Allan Saint-Maximin rechazó este lunes los rumores que lo vinculaban con una posible llegada a la Selección de Haití rumbo al Mundial de 2026.

En días recientes surgió la versión de que el atacante del América podría ser considerado por el cuerpo técnico haitiano tras la histórica clasificación del país al torneo, al que regresa después de 51 años.

Te puede interesar Analizan que Allan Saint-Maximin juegue el Mundial 2026 con Haití

La especulación creció luego de que medios internacionales reportaran que el jugador evaluaba la posibilidad de representar a la nación caribeña debido a su ascendencia.

A través de su cuenta de X, Saint-Maximin inició su mensaje felicitando a Haití por el logro.

"Quisiera felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta histórica clasificación. Este es un momento importante y estoy sinceramente feliz por Haití" , publicó.

Sin embargo, el delantero francés fue claro al abordar la información que lo colocaba en la plantilla mundialista.

"Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy de Guadalupe y la Guayana Francesa. Pero, para que quede claro, no hay planes ni proyectos relacionados con la selección nacional de Haití" , señaló.

Además, pidió no asociar a los jugadores haitianos con especulaciones que, dijo, no corresponden al esfuerzo que realizaron en la eliminatoria.

" Mi más sentido respeto a los jugadores haitianos que se ganaron su lugar en este Mundial. Lucharon duro por esta clasificación, y es importante no asociarlos con rumores. Mucha suerte para ellos en el Mundial" , agregó.

Con este mensaje, el exjugador del Newcastle cerró definitivamente la posibilidad de integrarse a Haití para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.