Con gol agónico y gran despliegue físico, Allan Saint-Maximin debutó con triunfo goleador en el Apertura 2025.

El Club América venció 4-2 al Atlas este domingo en el Estadio Jalisco, en un partido marcado por la lluvia, la tensión y el debut goleador del francés Allan Saint-Maximin, quien ingresó de cambio y definió la remontada azulcrema. Con esta victoria, las Águilas mantienen su invicto en el Apertura 2025.

El encuentro inició con polémica: al minuto 18, Marco Antonio 'Gato' Ortíz señaló un penal por una mano de Gaddi Aguirre, que Brian Rodríguez convirtió en gol, adelantando al América. Sin embargo, el Atlas respondió antes del descanso con un tanto de Gustavo del Prete al 45', que igualó el marcador.

Al inicio del segundo tiempo, Diego González puso en ventaja al Atlas con un remate de primera intención tras un servicio por izquierda. Ante la desventaja, el técnico André Jardine movió sus piezas y al minuto 61 hizo debutar a Allan Saint-Maximin, reemplazando a Brian Rodríguez.

El francés mostró de inmediato su potencia y habilidad física, y al minuto 89 convirtió su primer gol con el América: un remate de primera intención tras un centro de Isaías Violante que selló la voltereta y desató la euforia en los aficionados americanistas.

El cierre del partido tuvo más emociones: un penal marcado nuevamente por Ortíz permitió a Víctor Dávila anotar el cuarto gol al 90'+6', consolidando la victoria 4-2 del América sobre el Atlas.

Con este triunfo, el América continúa invicto en el torneo y suma un debut soñado de Saint-Maximin, que ya ilusiona a la afición con su talento ofensivo y capacidad para definir en momentos clave.