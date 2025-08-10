El delantero egipcio pidió al organismo explicar las circunstancias del deceso del 'Pelé palestino', ocurrido en un ataque en Gaza.

El delantero egipcio Mohamed Salah cuestionó públicamente a la UEFA por lo que consideró una reacción insuficiente ante la muerte del exfutbolista palestino Suleiman Al-Obeid, ocurrida esta semana en Gaza.

El organismo rector del futbol europeo publicó el viernes en la red social X un mensaje despidiéndose del jugador, conocido como el "Pelé palestino", destacando su talento y el impacto positivo que tuvo en niños, pero sin mencionar las circunstancias de su fallecimiento.

Al-Obeid, de 41 años, exintegrante de la selección nacional palestina y autor de más de 100 goles en su carrera, murió en un ataque israelí dirigido contra civiles que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, según la Asociación Palestina de futbol (PFA).

Publicación en X de Mohamed Salah. (Captura de Pantalla)

Salah, estrella del Liverpool y cuatro veces máximo goleador de la Premier League, replicó el mensaje de la UEFA con la pregunta: "¿Pueden decirnos cómo murió, dónde y por qué?". Su comentario alcanzó millones de visualizaciones en pocas horas y reavivó el debate sobre la postura de los organismos deportivos ante la crisis humanitaria en Gaza.

La PFA lamentó el asesinato de Al-Obeid y denunció que desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, han muerto 325 miembros de la comunidad futbolística palestina, incluidos jugadores, directivos, árbitros y entrenadores.

Hasta el momento, la UEFA no ha emitido más declaraciones públicas sobre el caso, aunque la PFA afirmó haber recibido un mensaje privado de condolencias firmado por el presidente Aleksander Ceferin.