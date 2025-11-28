La novena de Quinto Nivel venció 6-5 a Zurdo Tomate en un tercer juego que se definió en extrainnings, con Enrique Cuevas como figura ofensiva.

La novena de Quinto Nivel se convirtió en el primer finalista de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, tras vencer 6-5 a Zurdo Tomate en el tercer y definitivo juego de la serie semifinal. El duelo, disputado en la Unidad Deportiva del Cárcamo, se extendió a extrainnings y ofreció un cierre cargado de dramatismo.

Ambas escuadras habían dividido triunfos en los dos primeros encuentros. Quinto Nivel tomó ventaja en el arranque de la serie y rozó la clasificación en el segundo duelo; sin embargo, una reacción oportuna de Zurdo Tomate forzó el enfrentamiento definitivo.

En el juego de "vida o muerte", los actuales campeones inclinaron la balanza gracias a la actuación sobresaliente de Enrique Cuevas, quien produjo cinco de las seis carreras de su equipo.

Defenderán la corona

Quinto Nivel abrió la pizarra en la tercera entrada. Con dos oportunidades desperdiciadas para anotar, el bate de Enrique Cuevas corrigió el rumbo con un sencillo que impulsó la carrera de la quiniela.

La respuesta de Zurdo Tomate fue inmediata. En el cierre del mismo episodio, la ofensiva armó un rally de cuatro carreras con dobles productores de Bryan Juzaino y Carlos Montaño, volteando el marcador 4-1.

El giro del encuentro llegó en la séptima. Quinto Nivel llenó de presión a los envíos de Ballesteros y, tras un reto desde el dugout que revirtió una marcación en primera base, obligó a un relevo de emergencia. Con dos hombres en base y sin margen de error, Enrique Cuevas volvió a aparecer y conectó un Grand Slam al primer pitcheo, para darle la vuelta 5-4 y desatar la euforia en las gradas.

Esteban Terán entró para buscar los tres outs finales, pero encontró resistencia. Tras retirar al primer bateador, llenó las bases y un pelotazo a Carlos Ortiz permitió el empate "de caballito". Aun así, Terán recuperó el control y evitó más daño, enviando el juego a extrainnings.

En la décima, Quinto Nivel volvió a presionar y llenó los senderos. Emilio Enríquez conectó un batazo a terreno bueno para colocar el 6-5 definitivo.

Zurdo Tomate intentó responder en la parte baja, pero su ofensiva fue contenida con un elevado dentro del cuadro que sentenció la serie y apagó su intento de remontada.