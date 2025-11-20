Tomateros borró un 3-0 en contra y venció 4-3 a Quinto Nivel para extender la semifinal a un tercer encuentro.

Los Tomateros de Hermosillo resistieron, reaccionaron y en el momento clave mostraron temple para venir de atrás y remontar un déficit de tres carreras. Con un cierre explosivo en el último tercio del juego, derrotaron 4-3 a Quinto Nivel y forzaron un tercer y definitivo encuentro en la serie semifinal de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.

Quinto Nivel tomó ventaja desde el primer episodio, cuando Ahmed Galaz conectó un imparable productor con dos corredores en circulación para el 2-0. En el segundo inning ampliaron la diferencia 3-0, gracias a un error en el plato que permitió avanzar al corredor cuando el receptor no controló un lanzamiento que parecía ideal para sacar el out.

Tomateros tardó en generar peligro y en la quinta entrada estuvo cerca de romper el cero, pero una línea de Jorge Sesma terminó en la espectacular atrapada de Juan Pablo Téllez, quien se elevó para cortar el batazo y apagar la amenaza.

Tras seis entradas en blanco de Luis Villavicencio, el relevo de Quinto Nivel inició el séptimo capítulo con complicaciones. Joshua Castañeda permitió tres imparables consecutivos que llenaron las bases. En un lanzamiento bajo que el receptor no pudo contener, Daniel Figueroa llegó al plato para el 3-1.

La presión continuó con un rodado de Carlos Figueroa que terminó en tiro descompuesto hacia home, lo que abrió la puerta para que Noé Vázquez timbrara el 3-2. Aunque parecía que Tomateros completaría la remontada en ese inning, Castañeda logró recomponer y contuvo el ataque.

Sin embargo, el derecho volvió para el octavo rollo y los problemas defensivos persistieron. Tomateros retomó el impulso y, con una ejecución perfecta de squeeze play de Cáñez, empataron la pizarra. Minutos después, un sólido batazo de Jorge Sesma por el centro del campo concretó la vuelta definitiva 4-3.

Irving Ballesteros se apuntó la victoria, mientras que Joshua Castañeda cargó con la derrota.