El mexicano fue señalado como principal responsable del fracaso y deja el cargo junto a su cuerpo técnico.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció este jueves 20 de noviembre la destitución de Miguel Herrera como director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica, luego de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y ser señalado como principal responsable del resultado.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la FCRF informó que el entrenador mexicano y su cuerpo técnico dejarán el cargo de manera inmediata. La eliminación tica, considerada el mayor fracaso reciente del fútbol costarricense, generó un fuerte rechazo de la afición y críticas constantes en los medios.

La Federación añadió que ya inició el análisis de candidatos para ocupar el banquillo nacional, posición a la que Herrera llegó en enero pasado tras la salida del argentino Gustavo Alfaro, quien posteriormente clasificó a Paraguay al Mundial 2026.

Herrera había prometido que Costa Rica regresaría a la Copa del Mundo aprovechando que México, Estados Unidos y Canadá —anfitriones— no disputaban la eliminatoria, pero su gestión quedó marcada por resultados irregulares y ausencia de un proyecto sólido.

La FCRF indicó que próximamente dará a conocer el perfil del nuevo seleccionador que encabezará la reestructuración del fútbol costarricense.

