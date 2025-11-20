Quedaron definidos los cruces del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 entre Nueva Caledonia, Jamaica, Bolivia, Surinam, República Democrática del Congo e Irak.

Los partidos del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 quedaron definidos, con seis selecciones de cinco confederaciones buscando los últimos dos boletos a la Copa del Mundo que organizarán México, EU y Canadá.

Aunque la FIFA todavía no confirma qué duelos se jugarán en Monterrey y cuáles en Guadalajara, los emparejamientos ya quedaron establecidos y se disputarán a partido único en territorio mexicano.

Así se jugarán los Repechajes

El formato contempla dos llaves, cada una con una “semifinal” y una final por un lugar en el Mundial 2026:

Juego 1 (Semifinal): Nueva Caledonia vs Jamaica

El ganador enfrentará a la República Democrática del Congo por un boleto a la Copa del Mundo.

Juego 2 (Semifinal): Bolivia vs Surinam

El vencedor se medirá con Irak para definir otro pase al torneo.

En total son seis países de cinco Confederaciones los que disputan estos repechajes intercontinentales, con Congo e Irak ya instalados en las finales de cada llave gracias a su posición en el ranking FIFA.

Fechas y sedes: Monterrey y Guadalajara, a la espera del rol de partidos

La FIFA confirmó que:

Los Juegos 1 y 2 (semifinales) se jugarán el jueves 26 de marzo

Las Finales se disputarán el martes 31 de marzo, de donde saldrán los dos últimos clasificados al Mundial 2026

Las cuatro series tendrán como sedes a Monterrey y Guadalajara, con dos partidos en cada ciudad. Sin embargo, el organismo todavía no da a conocer qué emparejamientos se celebrarán en cada sede ni los horarios oficiales.

Posteriormente, ambas ciudades mexicanas albergarán también partidos de la Copa del Mundo, con cuatro encuentros cada una dentro del calendario oficial del Mundial 2026.

Lo que se juegan las selecciones en el Playoff Intercontinental

El Repechaje Intercontinental se ha convertido en la última oportunidad para selecciones que no lograron clasificar de forma directa a través de sus confederaciones.

En esta ocasión, el premio es mayor:

Asegurar uno de los dos últimos cupos disponibles en un Mundial ampliado a más participantes

Exponer a sus jugadores en un escaparate global que se jugará en tres países sede y con fuerte impacto mediático

El siguiente paso será que la FIFA anuncie la distribución de partidos entre Monterrey y Guadalajara, paso clave para la organización local, venta de boletos y logística de aficionados que planean seguir estos duelos a todo o nada.