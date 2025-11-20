Tras la pausa por Fecha FIFA, Pachuca y Pumas abren este jueves la fase de Play-In del Apertura 2025 en duelo a matar o morir: el ganador seguirá en la pelea por un boleto a Liguilla y el perdedor quedará eliminado del torneo.

Luego de la pausa por la Fecha FIFA, el futbol mexicano reanuda actividades con los duelos de Play-In del Apertura 2025 y será este jueves cuando Pachuca y Pumas abran, en el estadio Hidalgo, la pelea por uno de los dos boletos disponibles a la Liguilla de la Liga MX.

Los Tuzos, ahora bajo las órdenes de Esteban Solari, un viejo conocido del entorno auriazul tras su paso como jugador de Pumas en 2007, buscarán dar el primer paso hacia los Cuartos de Final. Del otro lado, los universitarios de Efraín Juárez llegan con lo justo, luego de ceder a varios elementos a sus selecciones en la reciente ventana internacional.

Se trata de un duelo a eliminación directa: el equipo que pierda quedará fuera del torneo, mientras que el ganador enfrentará al perdedor del Xolos vs Juárez, programado a las 21:00 horas, para definir al último invitado a la Liguilla.

A qué hora y dónde ver en vivo Pachuca vs Pumas

El partido entre Tuzos y universitarios se disputará este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Hidalgo.

Las opciones para seguirlo en vivo son:

Televisión: FOX

Streaming: Caliente TV

El encuentro se jugará a un solo partido: no hay marcador global ni ventaja por posición en la tabla, por lo que el margen de error es mínimo para ambos clubes.

Cómo llegan Pachuca y Pumas al Play-In

Pachuca accedió al Play-In tras terminar en noveno lugar de la clasificación general con 22 puntos. En la antesala de esta fase, la directiva decidió relevar a Jaime Lozano, ante el descontento de parte de la afición hidalguense, y apostar por Esteban Solari para la etapa decisiva del torneo.

Pumas, por su parte, cerró el calendario regular con 21 unidades y un boleto al Play-In obtenido de forma apretada, pero por mérito propio. Sin embargo, esta instancia luce más complicada para los universitarios debido a las bajas que arrastran tras la Fecha FIFA.

De acuerdo con los reportes, seis jugadores convocados con sus respectivas selecciones —Keylor Navas, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Jorge Ruvalcaba— no realizaron el viaje a Pachuca y no estarían disponibles para enfrentar a los Tuzos, lo que deja al plantel en desventaja en cuanto a fondo de banca y variantes.

Cómo se juega el Play-In del Apertura 2025

Hasta el momento, la Liga MX ya tiene a seis equipos instalados en los Cuartos de Final del Apertura 2025:

Toluca

Tigres

Cruz Azul

América

Monterrey

Guadalajara

Los cruces confirmados son América vs Monterrey y Cruz Azul vs Chivas, mientras que Toluca y Tigres esperan a sus rivales, que saldrán de los partidos de Play-In de esta noche.

El formato para definir a los últimos clasificados es el siguiente:

El ganador del duelo Xolos vs Juárez obtiene pase directo a Liguilla

obtiene pase directo a Liguilla El perdedor de Xolos vs Juárez enfrentará al ganador del Pachuca vs Pumas por el último boleto disponible

enfrentará al ganador del vs por el último boleto disponible El perdedor del Pachuca vs Pumas quedará eliminado del torneo

Con este escenario, el choque en el Hidalgo no solo abre el regreso del futbol tras la Fecha FIFA, también marca el inicio de la última carrera rumbo a la fase final del Apertura 2025.