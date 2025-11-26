Wilmer Ríos lanzó ocho entradas de tres hits y dos carreras para encabezar la victoria de Naranjeros 4-2 sobre Yaquis, con José Cardona aportando dos producidas en su regreso.

Wilmer Ríos (6-1) volvió a responder con una salida de alto nivel y encabezó la victoria de los Naranjeros de Hermosillo por 4-2 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón, resultado con el que la serie quedó igualada a un triunfo por lado en el Estadio Yaquis.

El lanzador de Guasave llegó a seis victorias en la campaña, la mayor cifra en la liga hasta el momento. Su labor se extendió por ocho entradas completas, en las que apenas aceptó tres imparables y dos carreras, además de recetar tres ponches.

Chase Jessee firmó su primer salvamento de la temporada. El estadounidense enfrentó a cuatro bateadores y otorgó una base por bolas a Riley Unroe, único corredor que permitió en su relevo.

La derrota fue para Giovanni Vargas (0-1), quien ingresó tras las 3.1 entradas del abridor y exnaranjero Aníbal Cervantes. Vargas trabajó 2.1 innings y permitió las dos carreras que marcaron la diferencia.

José Cardona, quien apenas un día antes volvió a la acción tras una lesión prolongada, se convirtió en pieza clave al producir dos anotaciones.

Se empata la serie

Hermosillo tomó la delantera en la segunda entrada, cuando un rodado de Edson García permitió que Víctor Mascai anotara en jugada de selección. Más tarde, en el cuarto capítulo, la ofensiva naranja amplió la ventaja con un doblete productor de José Cardona.

La respuesta de Yaquis llegó de inmediato en el cierre de ese mismo episodio. Sebastián Elizalde conectó un doblete al jardín derecho que impulsó a Allen Córdoba y Riley Unroe para igualar el marcador. En esa misma acción, Elizalde fue puesto fuera al intentar llegar al plato en un tira y tira entre tercera y home.

Naranjeros retomó el control en la sexta entrada. Milan Tolentino abrió la ofensiva y, con un elevado de sacrificio de José Cardona al jardín central, anotó en jugada de pisa y corre para poner el 3-2.

Más adelante, ya con Manuel Chávez en el montículo por Obregón, Harold Ramírez conectó un sencillo al prado izquierdo que llevó al plato la cuarta y definitiva carrera para Hermosillo.