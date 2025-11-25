El técnico del América valoró la pausa por el Play-In para recuperar a Henry Martín y Álvaro Fidalgo, y defendió que el cambio de horario de Liguilla no se realizó para favorecer a su equipo.

El técnico del América, André Jardine, descartó que la reciente modificación de los horarios de los cuartos de final de la Liga MX se haya realizado para beneficiar a su equipo, a pesar de la polémica desatada en redes sociales. Jardine valoró la pausa que generó el Play-In, ya que le permitió recuperar a jugadores clave como Henry Martín y Álvaro Fidalgo de cara a la serie de Liguilla ante Rayados.

La polémica en redes sociales se originó luego de que la Liga MX programara tres partidos de Liguilla en sábado, en lugar de los dos habituales, lo que llevó a algunos usuarios a acusar un supuesto favorecimiento al América. Sin embargo, el técnico brasileño defendió la decisión, asegurando: "La certeza máxima es que si hubo un cambio no es para favorecer a uno o a otro".

La Liga MX explicó que el cambio fue realizado a petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que buscaba evitar desplegar operativos el mismo día para los juegos de las Águilas y Cruz Azul. Como resultado, La Máquina jugará su partido en domingo.

En el ámbito deportivo, Jardine confirmó que el capitán Henry Martín se encuentra listo para regresar a la cancha después de haber estado casi todo el torneo indisponible debido a un esguince en la rodilla izquierda.

El técnico expresó su satisfacción por el retorno del delantero: "Feliz de entrenar con el equipo. Lo extrañábamos y siento que él también nos extrañaba, de estar en la cancha haciendo lo que tanto ama", comentó André Jardine.

La pausa por la Fecha FIFA y el Play-In también resultaron ser un factor positivo para la recuperación física del mediocampista Álvaro Fidalgo. En total, los clasificados a los cuartos de final tuvieron al menos 17 días de inactividad entre la pausa por selecciones nacionales y la fase de reclasificación.

A pesar de que el América concluyó el torneo en el cuarto lugar, Jardine recordó que su equipo tuvo la desventaja de jugar como visitante contra los otros cuatro mejores equipos de la tabla: Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados.

El entrenador hizo hincapié en la paridad de la competencia, al comentar que el Apertura 2025 fue un torneo "muy cerrado, sobre todo de los cinco de arriba, en donde un partido te coloca en primero o en quinto, en algún momento fueron líderes o sublíderes".

Respecto a su rival en Liguilla, el técnico brasileño manifestó un profundo respeto por Rayados, a pesar de que el América ya ha logrado ganar un título en el Estadio "Gigante de Acero" durante su era.

Jardine elogió la calidad del plantel regiomontano al señalar: "Monterrey es de estos equipos que tienen elenco, calidad en todos los aspectos, jugadores, cuerpo técnico, para pensar en grande, para pensar en títulos, así como nosotros". El técnico concluyó que es fundamental "respetar al rival como se merece y al mismo tiempo hacer toda la fuerza que sabemos que podemos tener en una Liguilla".