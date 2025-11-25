Naranjeros de Hermosillo arrancó la segunda vuelta de la LMP con derrota por 4-0 ante Yaquis de Obregón, en un duelo marcado por errores defensivos y una ofensiva apagada.

Naranjeros de Hermosillo comenzó con el pie izquierdo la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, al caer por blanqueada de 4-0 frente a los Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Fernando Valenzuela.

Touki Toussaint (2-4) tuvo una apertura complicada y cargó con la derrota tras tres entradas de labor, en las que permitió cinco imparables y cuatro carreras —una de ellas sucia—, además de otorgar cinco bases por bolas y ponchar a cinco rivales.

La victoria fue para el zurdo Fernando Sánchez (1-0), quien dominó por seis capítulos sin admitir anotación. Limitó a la ofensiva hermosillense a tres hits, regaló dos pasaportes y recetó cinco ponches.

La novena dirigida por Juan Gabriel Castro apenas pudo conectar cuatro imparables en todo el encuentro y se vio afectada por cuatro errores defensivos, uno de ellos con impacto directo en el marcador.

Aun así, hubo una buena noticia: tras varias semanas fuera por lesión, José Cardona regresó al lineup como séptimo en el orden y patrullero central. Terminó la jornada de 3-0.

Termina el primer encuentro de la serie. ?? | @calientesports pic.twitter.com/hDO9IW8wRV — Naranjeros de ermosillo (@ClubNaranjeros) November 26, 2025

'La Tribu' pega primero en el 'Clásico Sonorense'

La carrera de la quiniela cayó en la primera entrada tras un doble error. En un intento de revire a la intermedia, Toussaint lanzó desviado hacia el jardín central, donde Cardona no pudo controlar la pelota. Ese par de pifias permitió a Riley Unroe llegar sin oposición al plato.

Yaquis amplió la ventaja en el tercer episodio. Con las bases llenas, Santiago Chávez conectó un sencillo productor que envió a Sebastián Elizalde a home. La ofensiva siguió activa y, con los senderos aún congestionados, Kevin Villavicencio bateó hacia la banda contraria para impulsar dos carreras más en los spikes de Roberto Valenzuela y Matt McDermott.

En la novena entrada, Efraín Contreras tomó el relevo de Samuel Zazueta y retiró en orden a la ofensiva de Hermosillo, completando así la blanqueada y el triunfo para la tribu.