El Cabildo de Hermosillo aprobó que el nuevo gimnasio de box en Bahía de Kino lleve el nombre de la campeona mundial sonorense.

El Cabildo de Hermosillo aprobó que el nuevo gimnasio de box en Bahía de Kino lleve el nombre de Camila 'La Magnífica' Zamorano.

Durante una sesión ordinaria encabezada por el presidente municipal Antonio Astiazarán, se avaló por unanimidad la propuesta del Consejo de Nomenclatura Municipal para nombrar el recinto en reconocimiento al talento y trayectoria de la campeona mundial del peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo.

El gimnasio se ubica en avenida Puerto Vallarta, entre bulevar Francisco Eusebio Kino y Acapulco, en la colonia Centro de la localidad.

La boxeadora hermosillense estuvo presente en la sesión, donde Astiazarán destacó que la joven deportista se ha convertido en un referente para niñas, niños y jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad de transformación. Agregó que el nuevo espacio cuenta con equipamiento completo y fue construido desde cero con la intención de inspirar a futuras generaciones.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la administración ha rehabilitado diversos espacios deportivos y construido tres nuevos gimnasios de box en Hermosillo con el objetivo de fortalecer el tejido social y respaldar el desarrollo de talento local.

¿Quién es Camila Zamorano?

Camila Anae Zamorano Encinas, de 17 años, es campeona mundial de peso átomo por el Consejo Mundial de Boxeo y la peleadora más joven en la historia del boxeo en conquistar un título mundial.

Originaria de Hermosillo, ha tenido un ascenso meteórico desde su debut profesional a los 15 años, manteniendo un récord invicto y defendiendo su cinturón ante su afición en la Arena Sonora el pasado 25 de octubre.

Su disciplina, constancia y proyección la han convertido en una figura histórica para el deporte sonorense: es la primera hermosillense —hombre o mujer— en obtener un título mundial absoluto de boxeo.

