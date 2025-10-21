El talento sonorense sigue brillando.

El cantante Xavi Flores, integrante del sello Sonhoro Records, propiedad del artista internacional Carin León, será el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano este sábado 25 de octubre en la Arena Sonora, durante la función de box donde la hermosillense Camila “Magnífica” Zamorano defenderá por primera vez su título mundial absoluto WBC ante la japonesa Sana Hazuki.

La velada promete ser una noche histórica para Hermosillo, combinando el orgullo deportivo y el talento musical de la región en un mismo escenario.

¿Quién es Xavier Flores?

Originario de Hermosillo, Xavi Flores es un cantautor auténtico que ha conquistado al público con su proyecto Serenatas a Desconocidas, una propuesta que lo conectó con miles de seguidores a través de redes sociales y presentaciones en vivo. Entre sus temas más populares destacan Duele, Y tú te vas y Y me da vergüenza.

El artista inició su camino en Guadalajara, Jalisco, donde trabajó como locutor antes de dedicarse por completo a la música. Hoy, bajo el respaldo de Sonhoro Records, continúa consolidando su carrera con una propuesta honesta y cercana.

El evento comenzará a las 16:00 horas en la Arena Sonora y contará con una gran producción, música en vivo y boxeo de primer nivel.