Los árbitros destacados han influido en la calidad y justicia de partidos clave, consolidando su reputación en el ámbito futbolístico global.

Los considerados como "mejores árbitros del mundo" son aquellos que captan la atención del público al igual que los partidos que dirigen, donde se desatan las emociones de los fanáticos y entusiastas.

Estos profesionales son conocidos por sus llamadas en el campo y por sus carreras excepcionales. Y aquí se mencionan 8 de los más famosos del mundo.

1. Pierluigi Collina

Además de su calva icónica y mirada inquebrantable, este árbitro fue el primer director de arbitraje de la UEFA (2010) y en su currículum también destaca como presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA (2017). Además de esto, su carrera lo ha hecho ser reconocido como uno de los mejores retratos de fútbol de la historia.

Su viaje empezó mientras participaba como central en su club local, algo que logró en su adolescencia. Sin embargo, también sería el comienzo de una gran carrera, ya que en 1988 comenzó a arbitrar hasta convertirse en uno de los árbitros elegidos para un Mundial.

2. Nicola Rizzoli

Este profesional es reconocido por su excelente gestión del juego y atención al detalle. En su curriculum incluye su carrera como árbitro del año de la Serie A desde 2011 hasta 2017, de forma continuada. Asimismo, es considerado como el mejor cuarto del mundo IFFHS.

A diferencia de otros compañeros de arbitraje, Rizzoli logró su carrera bastante tarde, ya que a sus 27 años se convirtió en el árbitro de la Serie C. Por supuesto, tuvo una buena razón: centro una gran parte de sus esfuerzos en estudiar arquitectura.

3. Cüneyt Çakır

Se trata de un nombre reconocido en Turquía y no es para menos. A lo largo de su carrera ha demostrado pasión por el fútbol, algo que le ha permitido lograr que los juegos sean limpios.

Tiene un estilo sereno y coherente y, como parte de su carrera, tuvo la oportunidad de dirigir la final de la Champions League 2015, al igual que otros certámenes destacados, como Eurocopas y Copas del Mundo.

4. Felix Brych

Se trata de un árbitro alemán que dirigió la final de la Champions League 2017. Y en su currículum es reconocido por tener un alto control en los partidos de alta intensidad y presión. Por eso mismo, tiene una carrera destacada por dirigir encuentros de alto nivel.

5. Howard Melton Webb

Webb fue la cara del arbitraje inglés por un buen tiempo, específicamente durante finales de la década de 2000 e inicios del 2010. Se trata de un exsargento de la policía inglesa que tuvo la oportunidad de trasladar su capacidad de servicio público al césped.

Obtuvo su fama internacional por varios encuentros importantes. Sin embargo, en todos ellos destaca la Premier League, gracias a su extraordinaria calma. Pero eso no fue todo, durante el 2010 tuvo la oportunidad de dirigir la final de la Copa del Mundo y la Champions League.

6. Markus Merk

Merk para muchos es uno de los más destacados del reglamento futbolístico mundial. Y fue más que un simple árbitro, ya que tuvo la capacidad de redefinir lo que significaba ser una autoridad en el campo. Entre sus hazañas obtuvo el récord de haber sido galardonado tres veces como el mejor del mundo por la IFFHS.

Este profesional debutó en la Bundesliga a los 25 años, por eso, fue uno de los más jóvenes en hacerlo en su momento. Y, a lo largo de su carrera, fue reconocido por tratar de evitar las interrupciones constantes innecesarias, dejando que los partidos siguieran su curso.

7. Kim Milton Nielsen

Nielsen es reconocido no solo por su gran estatura, sino por representar la autoridad en el campo. Aunque rara vez fijaba levantar la voz, su actitud decía mucho, sumado a su presencia física que le permitía dominar el espacio visual de los jugadores. Incluso, esto mismo le ayudaría a disuadir intentos de protestas en los juegos.

Una de sus acciones de mayor valentía fue en el momento cuando expulsó a David Beckham en el Mundial de Francia 1998, debido a una agresión que sufrió el futbolista Diego Simeone. Esto lo hizo impopular en Inglaterra, pero le permitió demostrar que más vale un juego limpio que el estatus de cualquier profesional del deporte.

8. Ravshan Irmatov

Irmatov es un árbitro de fútbol uzbeko que tomó el liderazgo de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (a propósito de la trayectoria de la selección uzbeka), la cual no tenía la mejor de las reputaciones antes de su llegada. Por eso, la puesta en escena de sus valores y ética puso fin a los tiempos oscuros del organismo.

Pero no solo fue reconocido por esto, en su currículum fue uno de los primeros asiáticos en dirigir una fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA. Todo esto le ayudó a formar parte de los mejores en dirigir los partidos en diversos certámenes.



