A seis meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, trascendió que la FIFA habría elegido a César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García como árbitros mexicanos.

Con el Mundial 2026 que organizarán México, EU y Canadá a poco más de seis meses de distancia, comienzan a perfilarse los últimos detalles del torneo, incluido el grupo de silbantes que impartirá justicia en la máxima cita del futbol.

En el caso del arbitraje mexicano, la FIFA ya tendría definidos a los colegiados que representarán al país en la Copa del Mundo, de acuerdo con la información adelantada por el exárbitro Arturo Brizio Carter, una de las voces con mayor peso en el gremio.

Según la versión del exdirectivo, el organismo internacional habría optado por César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García como los árbitros centrales mexicanos considerados para la justa de 2026, que arrancará en junio en territorio norteamericano.

La posible lista deja fuera a Marco Antonio “Gato” Ortiz, uno de los silbantes con mayor proyección en la Liga MX y presencia constante en fases finales del futbol mexicano, quien habría sido descartado por la comisión arbitral de FIFA para esta edición mundialista.

En contraste, la elección de Ramos Palazuelos era prácticamente cantada. El juez sinaloense se consolidó como una referencia del arbitraje mexicano a partir de sus actuaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde dirigió partidos de alta exigencia con figuras como Cristiano Ronaldo y selecciones candidatas al título. Su experiencia en torneos de élite y su manejo de juegos de alto voltaje lo colocaban como una de las cartas fuertes de la Comisión de Árbitros.

Por su parte, Katia Itzel García podría hacer historia si la decisión se confirma de manera oficial. La colegiada se perfila para convertirse en la primera mujer mexicana en arbitrar como central un partido de una Copa del Mundo varonil, paso que reforzaría la presencia femenina en un ámbito que tradicionalmente ha sido dominado por hombres.

García acumula años de trabajo en el circuito profesional, con partidos en Liga MX, Liga MX Femenil y competencias internacionales, lo que le ha permitido ganar terreno y visibilidad dentro del arbitraje de la región.

Hasta ahora, la FIFA no ha emitido un comunicado oficial con la lista definitiva de árbitros para el Mundial 2026, pero la revelación hecha por Arturo Brizio otorga un alto grado de credibilidad a estos nombres, a la espera de la ratificación formal del organismo con sede en Zúrich.

Si se confirma la designación, México llegará a la Copa del Mundo que coorganiza no solo con estadios renovados y el reto deportivo de su selección, sino también con un arbitraje presente en la élite, encabezado por César Ramos y la histórica participación de Katia Itzel García.