Bravos recibirá a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez el domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas

Luego del último parón de selecciones en noviembre, la Liga MX retomó actividad con el Play-In del Apertura 2025, instancia en la que los Xolos de Tijuana se clasificaron a la Liguilla tras vencer a Juárez, que ahora tendrá una segunda oportunidad frente a Pachuca.

La organización del futbol mexicano confirmó la fecha y horario del encuentro definitivo entre Bravos y Tuzos, duelo que se disputará en territorio fronterizo gracias a que el cuadro de Juárez terminó en octavo lugar de la tabla general, mientras que Pachuca cerró la fase regular en noveno sitio.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez el domingo 23 de noviembre, con silbatazo inicial programado para las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en un choque que definirá al equipo que completará la lista de invitados a los Cuartos de Final.

Los hidalguenses se ganaron su derecho a disputar este compromiso tras superar de forma contundente a Pumas en el Estadio Hidalgo, con marcador de 3-1, resultado que les permitió mantenerse con vida en la pelea por la Liguilla. Del otro lado, Juárez cayó ante Tijuana por el mismo marcador, 3-1, por lo que quedó obligado a aprovechar esta segunda oportunidad.

El enfrentamiento entre Bravos y Tuzos se presenta como un duelo de alta tensión, en el que el margen de error es mínimo: el que gane avanzará a la fase final, mientras que el perdedor quedará eliminado definitivamente del torneo.

Con seis equipos ya instalados en Cuartos de Final —Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara—, el ganador del Play-In completará el cuadro de la Liguilla y se sumará al cuadro de cruces que ya tiene definidos los duelos América vs Monterrey y Cruz Azul vs Chivas, mientras que los equipos mejor colocados en la tabla esperan rival.

La mesa está puesta para que el domingo por la noche Juárez y Pachuca definan, en un solo juego, quién se queda con el último boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.