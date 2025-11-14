El campeón vigente venció 6-4 a los Tomateros y está a un paso de disputar nuevamente la serie por el título.

En un duelo de poder a poder, el actual campeón de la Liga del Sol dejó claro que quiere repetir. Quinto Nivel, que llegaba como "víctima" a la serie semifinal del circuito de Primera Fuerza, venció este jueves a los Tomateros de Hermosillo por pizarra de 6-4 y se colocó a una victoria de avanzar a la serie por el título.

La novena musical tomó la delantera en el tercer inning con un ataque de cuatro carreras, ventaja que el pitcheo de Luis Villavicencio y José Miguel Suchilt logró sostener hasta el final.

Villavicencio, con experiencia en el beisbol profesional mexicano, firmó una salida de seis entradas, en las que permitió cinco imparables y tres carreras para quedarse con el triunfo. La derrota recayó en Jesús Beltrán.

Los ceros se rompieron en la apertura del tercer capítulo, cuando Quinto Nivel armó un rally decisivo. Saúl Félix y Damián Fimbres se embasaron, y con dos outs, Enrique Cuevas conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo para impulsar tres carreras. De inmediato, Amed Galaz detonó un jonrón espalda con espalda para poner el marcador 4-0.

Los Tomateros respondieron en la parte baja del mismo inning con dos anotaciones: un doble productor de Carlos Figueroa y un elevado de sacrificio de Carlos Ortiz. En el cuarto rollo, la ofensiva del 'Zurdo Tomate' apretó el juego 4-3 gracias a un sencillo de Carlos Montaño que llevó al plato a David Liera.

Quinto Nivel volvió a despegarse en el octavo inning, cuando Damián Fimbres anotó en pisa y corre tras un elevado de sacrificio de Amed Galaz ante el relevo de Irving Ballesteros. En el noveno episodio, Fimbres volvió a responder con un sencillo remolcador que impulsó a Daniel Gracia para el 6-3.

Tomateros intentó reaccionar en su última oportunidad. Esteban Terán entró para buscar el rescate, pero llenó las bases con un out. René Lucero, como bateador emergente, conectó un infield hit que produjo una carrera. Sin embargo, Terán dominó a David Liera para una doble matanza que selló el triunfo de manera dramática.

Serie

1-0 a favor de Quinto Nivel

Para hoy

AJ3 vs IP17

7:45 PM

Transmisión: YouTube Liga del Sol