Los Naranjeros de Hermosillo celebran su noche inaugural con una victoria de 6-1 sobre el Equipo de Béisbol de Tucson en el Estadio Fernando Valenzuela.

El Estadio Fernando Valenzuela vibró este miércoles con el arranque oficial de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), donde los Naranjeros de Hermosillo celebraron su noche inaugural con una contundente victoria de 6-1 sobre el Equipo de Béisbol de Tucson, en un juego histórico que marcó el debut de la novena estadounidense en el circuito invernal.

El zurdo Thomas Dorminy (0-1) tuvo el honor de abrir por Tucson en su primer encuentro dentro de la LMP. El lanzador de Florida trabajó 3.1 entradas, permitió tres imparables, tres carreras, otorgó una base por bolas y recetó dos ponches en 58 lanzamientos.

Por su parte, Jesús Fabela se convirtió en el primer jugador en conectar un imparable en la historia de la franquicia. El primero en anotar fue Agustín Ruiz. Mientras que José Carlos Ureña el primero en producir.

Del lado de Hermosillo, Wilmer Ríos (1-0) repitió como abridor en un juego inaugural y respondió con una sólida actuación. El lanzador de Guasave trabajó 5.1 entradas, en las que admitió cuatro hits y una carrera, regaló dos bases por bolas y ponchó a tres rivales en 79 envíos, acreditándose la primera victoria del año.

Desde el relevo, desfilaron por la lomita Luis Márquez, Chase Jessee, Tyler Myrick y Matt Foster, quienes completaron una entrada cada uno sin permitir anotaciones, preservando el triunfo para la Escuadra Naranja.

El festejo naranja

Tucson tomó la delantera en el primer episodio con el doble de Jesús Fabela al jardín izquierdo y una rola de José Carlos Ureña que empujó el 1-0.

Hermosillo respondió en la tercera entrada: con las bases llenas, Harold Ramírez conectó un elevado de sacrificio que envió a Jasson Atondo al plato para igualar el marcador 1-1.

El ataque local cobró fuerza en el cuarto episodio. Con cuenta llena, Agustín "Guty" Murillo castigó un rompiente que se quedó en el centro del plato y disparó un panorámico cuadrangular, el número 100 de su carrera, para darle la ventaja a Naranjeros.

El rally continuó con Harold Ramírez, quien conectó un sencillo productor de dos carreras que amplió la pizarra a 4-1.

En la séptima, Murillo volvió a hacerse presente con un elevado de sacrificio que permitió anotar a T.T. Bowens, y enseguida Andrés Sosa cerró la cuenta con un sencillo remolcador entre el jardín izquierdo y central para el definitivo 6-1.

La noche inaugural en Hermosillo combinó historia, nostalgia y poder ofensivo, marcando un inicio prometedor en la búsqueda del título número 18 para los Naranjeros.