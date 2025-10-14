RCA remontó un marcador adverso y dejó sin opciones de playoffs al conjunto marisquero, en duelo pendiente de la Jornada 4.

Con un rally contundente en el cierre de la sexta entrada, el equipo de Amigos de Ramón Corral vino de atrás para vencer 6-2 a Mariscos Los Ramones, en duelo pendiente de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.

El encuentro correspondía a la Jornada 4, que fue pospuesta semanas atrás debido a las condiciones climáticas que afectaron a la capital sonorense.

Durante gran parte del juego, Los Ramones mantuvieron la ventaja y llegaron a ilusionarse con la posibilidad de alargar su esperanza de clasificar. Sin embargo, el cierre fue amargo: cedieron la delantera en el sexto inning y quedaron oficialmente eliminados de la contienda por los playoffs.

Con este resultado, la pelea por el último boleto a la postemporada se reduce a dos equipos: Pollo Feliz y AJ3. Los primeros se medirán este miércoles ante Tomateros de Hermosillo, mientras que los fronterizos cerrarán el rol regular con doble cartelera el viernes, frente a Mariscos Los Ramones y Antracitas de México.

Mariscos, sin milagro

El juego comenzó con buen ritmo para la novena marisquera. En la primera entrada, Ramón Hernández abrió el marcador al impulsar a Ramón Huicoza con sencillo productor al jardín central.

En el tercer episodio, Harold Villa amplió la ventaja 2-0 con un batazo que envió nuevamente a Hernández al plato. Por su parte, Amigos de Ramón Corral amenazó con bases llenas y un solo out, pero el receptor Erick Gama rodó a la loma, lo que derivó en un doble play por la ruta 1-2-3 que sofocó la amenaza.

La revancha llegó en la sexta entrada, cuando el líder del torneo desató su ofensiva. Cosme Gutiérrez abrió con doblete y fue reemplazado por Marco Jiménez como corredor emergente. Luego, Manuel Acuña recibió base por bolas y Jesús Castillo empató el encuentro con un sólido batazo entre jardín derecho y central.

El rally no se detuvo: Ray Orozco puso adelante a RCA con imparable productor, mientras que Óscar 'Cholo' Ramírez y Jesse Rivera remataron la faena con dos hits consecutivos que sellaron el 6-2 definitivo.

Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 7-2 .778 - IP17 6-2 .750 0.5 Quinto Nivel 6-3 .667 1.0 Tomateros de Hermosillo 5-3 .625 1.5 Vicoming by Diseños 5-4 .556 2.0 Antracitas de México 4-4 .500 2.5 R&R Sport Complex 4-4 .500 2.5 AJ3 2-5 .286 4.0 Pollo Feliz 2-6 .250 4.5 Mariscos Los Ramones 0-8 .000 6.5* *Eliminado

Encuentro Hora Campo Transmisión Pollo Feliz vs Tomateros de Hermosillo 7:50 PM Cárcamo 2 Youtube