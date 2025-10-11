El equipo de Agua Prieta logró su segundo triunfo del torneo con una gran actuación monticular de Jorge Cáñez, que ponchó a nueve en ruta completa.

Desde Agua Prieta, el equipo de AJ3 dio la sorpresa en el cierre de la Jornada 9 de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, al imponerse 4-1 a los Tomateros de Hermosillo en un intenso duelo de pitcheo.

Con este resultado, AJ3, que aún tiene dos compromisos pendientes, se mete en zona de postemporada, mientras que los dirigidos por el Zurdo Tomate descendieron del tercer al cuarto lugar del standing. A falta de sólo una semana para definir a los invitados a playoffs, la lucha por los últimos boletos se mantiene cerrada.

El lanzador Jorge Cáñez fue la figura del encuentro al completar la ruta con apenas una carrera admitida y nueve ponches, apuntándose la victoria en el Estadio Víctor 'Cadillo' Saiz. Por su parte, Irving Ballesteros cargó con el revés, pese a una sólida labor en el montículo.

Los Tomateros aprovecharon el único momento de descontrol de Cáñez en la parte baja del primer inning, cuando Jorge Sesma anotó tras un wild pitch, luego de un toque de sacrificio de Carlos Figueroa.

La respuesta de AJ3 llegó de inmediato en el segundo episodio. Natanael Cota empató el marcador con una rola productora y, poco después, el veterano Rubén Sabori conectó un imparable que completó la remontada para los fronterizos.

El duelo se mantuvo cerrado hasta el sexto rollo, cuando el relevo de los Tomateros entró en acción. Con dos outs, Alan Samaniego aprovechó un lanzamiento alto y conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo para ampliar la ventaja 3-1. La cuarta anotación llegó en la séptima entrada con un rodado de Iván Fernández, que selló el triunfo para AJ3.

Encuentro Marcador Quinto Nivel vs R&R Sport Complex 12-7 Pollo Feliz vs Mariscos Los Ramones 5-3 Vicoming by Diseños vs Amigos de Ramón Corral 10-5 IP17 vs Antracitas de México 5-1 AJ3 vs Tomateros de Hermosillo 4-1

Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 6-2 .750 - IP17 6-2 .750 - Quinto Nivel 6-3 .667 1.0 Tomateros de Hermosillo 5-3 .625 1.0 Antracitas de México 4-3 .571 1.5 Vicoming by Diseños 5-4 .556 1.5 R&R Sport Complex 4-4 .500 2.0 AJ3 2-5 .286 4.0 Pollo Feliz 2-6 .250 4.5 Mariscos Los Ramones 0-7 .000 5.5