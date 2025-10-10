Con Isaac Paredes apoyando desde las gradas, IP17 alcanzó su sexto triunfo; Vicoming volteó el marcador y selló un contundente 10-5 en el Cárcamo.

Con la presencia del ligamayorista Isaac Paredes en las gradas del Cárcamo, continuó este jueves la actividad de la Liga del Sol “Gabito Ballesteros”, correspondiente a la Jornada 9, que dejó triunfos para IP17 y Vicoming by GD Diseños.

El equipo de IP17 vino de atrás para vencer 5-1 a Antracitas de México, mientras que Vicoming se impuso 10-5 a Los Amigos de Ramón Corral en una vibrante doble cartelera en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

Le pegan al líder

El conjunto de Vicoming tomó ventaja desde temprano con un cuadrangular panorámico de Daniel Morales, con un corredor en base, para el 2-0.

Sin embargo, Ray Orozco respondió de inmediato con un jonrón solitario y más tarde Rolando Pereyra empató las acciones con un elevado de sacrificio.

En el tercer episodio, Yousamot Cota aprovechó la casa llena y conectó un batazo que vació las almohadillas, colocando a Los Amigos de Ramón Corral arriba 5-2.

Pero la ventaja no duró mucho. Daniel Morales volvió a encender la ofensiva con un doblete productor que acercó el marcador 5-4, y Héctor Varela completó la remontada con un sólido batazo que dio la vuelta al juego 6-5.

En la recta final, Vicoming aseguró la victoria con un ataque de cuatro carreras más, sellando el definitivo 10-5.

IP17 viene de atrás

Con el “patrón” Isaac Paredes alentando desde las gradas del Cárcamo 1, IP17 remontó un marcador adverso y consiguió su sexto triunfo del torneo al imponerse 5-1.

El héroe de la noche fue Gerardo Rangel, elegido como Jugador Más Valioso, al participar directamente en las cinco carreras de su equipo: produjo tres con un triple y anotó dos más durante el rally decisivo de la quinta entrada.

La única carrera de Antracitas de México llegó en la primera entrada, cuando Gabriel Gómez impulsó a Armando Bustamante con sencillo productor.

Con esta victoria, IP17 alcanzó la cima del torneo con seis triunfos, compartiendo el liderato con Los Amigos de Ramón Corral, a la espera de lo que haga Tomateros de Hermosillo en su próximo compromiso.

Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 6-2 .750 - IP17 6-2 .750 - Tomateros de Hermosillo 5-2 .714 0.5 Quinto Nivel 6-3 .667 1.0 Antracitas de México 4-3 .571 1.5 Vicoming by GD Diseños 5-4 .556 1.5 R&R Sport Complex 4-4 .500 2.0 Pollo Feliz 2-6 .250 4.0 AJ3 1-5 .167 4.5 Mariscos Los Ramones 0-7 .000 5.5

Encuentro Hora Campo Transmisión Tomateros vs AJ3 7:50 PM Campo Reforma Youtube