El conjunto de Pollo Feliz superó un arranque adverso y logró una remontada ante Mariscos Los Ramones, que quedó sin opciones de avanzar.

El conjunto de Pollo Feliz sigue con vida en la búsqueda de un boleto a la postemporada de la Liga del Sol, luego de conseguir una valiosa victoria por 5-3 ante Mariscos Los Ramones, en duelo celebrado la noche del miércoles en la Unidad Deportiva El Cárcamo, correspondiente a la novena jornada de la edición Gabito Ballesteros.

Con este resultado, Mariscos Los Ramones se convirtió en el primer equipo oficialmente eliminado de la contienda, mientras que los de la pollería mantienen aspiraciones de avanzar.

El triunfo fue respaldado desde la loma por Noé Cota, quien superó un primer inning titubeante para completar cuatro entradas sólidas y guiar la remontada de su equipo.

La marisquería atacó temprano con tres carreras en la apertura del primer episodio: un wild pitch permitió anotar a Raúl García, mientras que una base por golpe a Roberto Cossío trajo la segunda al plato; Javier Alatorre produjo la tercera con rodado dentro del cuadro.

Pollo Feliz reaccionó de inmediato con una carrera en el cierre del mismo capítulo, gracias a un elevado de sacrificio de Fonlem Medina, y a partir de ahí tomó el control del juego.

En la parte baja del tercer inning, los de la pollería fabricaron un rally de cuatro carreras que resultó decisivo: Medina volvió a responder con imparable productor, Ángel Castillo impulsó una de “caballito” tras recibir pasaporte, Quintero llevó la del despegue en bola ocupada y Juan Gutiérrez cerró la ofensiva con hit dentro del cuadro para el 5-3 definitivo.

Desde el quinto episodio, Oziel Rivas tomó el relevo y se quedó con el salvamento, al contener a la ofensiva rival con apenas tres imparables el resto del encuentro.

STANDING Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 6-1 .857 - Tomateros de Hermosillo 5-2 .714 1.0 IP17 5-2 .714 1.0 Quinto Nivel 6-3 .667 1.5 Antracitas de México 4-2 .667 1.5 R&R Sport Complex 4-4 .500 2.5 Vicoming by Diseños 4-4 .500 2.5 Pollo Feliz 2-6 .250 4.5 AJ3 1-5 .167 5.0 Mariscos Los Ramones 0-7 .000 6.0

SÍGUELOS HOY Partido Hora Campo Transmisión Antracitas de México vs IP17 7:50 PM Cárcamo 1 Youtube Vicoming by Diseños vs Ramón Corral 7:50 PM Cárcamo 2 Youtube