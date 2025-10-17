El equipo de IP17 cierra el rol regular con éxito en la Liga del Sol, asegurando su posición para la postemporada.

El equipo de IP17 cerró el rol regular con broche de oro y aseguró el segundo lugar general, de cara a la postemporada de la Liga del Sol, en su edición Gabito Ballesteros.

La novena de Isaac Paredes contó con una gran actuación de pitcheo de Juan Fraide, para vencer 4-2 a R&R Sport Complex, y mantener abierta la lucha de playoffs en el fondo de la clasificación.

Tras la victoria, IP17 se colocó con récord de 7-2, para quedarse en el segundo puesto del standing, mientras que los académicos dejaron su foja en 4-5, por lo que aún están en riesgo de que AJ3 los alcance en el octavo y último lugar disponible para la postemporada.

Hoy se cierra la jornada pendiente de la Liga del Sol, con la doble cartelera de AJ3 Agua Prieta, que se medirá a Mariscos Los Ramones y Antracitas de México, con la necesidad de ganar los dos encuentros para tener posibilidades de playoffs.

Te puede interesar Pollo Feliz cae ante ofensiva demoledora de Tomateros en Liga del Sol

Juego cerrado

El equipo apadrinado por Isaac Paredes se puso adelante en el encuentro con un ataque de dos carreras en el amanecer del encuentro, gracias a un imparable remolcador de dos anotaciones por parte de Luis Bustamante para el 2-0 ante los pitcheos de Ramón Gutiérrez.

Los académicos respondieron rápido, con Martín Hernández, quien respondió con el madero a la hora buena con un sencillo al prado derecho que mandó a dos de sus compañeros al pentágono para el empate 2-2 en la pizarra.

IP17 recuperó la ventaja en un parpadeo, ya que en la apertura del tercer rollo armaron una extraña jugada, que inició con sencillos seguidos de Tony Rivera y Gerardo Rangel para colocar corredores en las esquinas, a lo que siguió un doble robo, que terminó con Rivera barrido en home para anotar el 3-2. La cuarta carrera llegó en un wildpitch con las bases llenas en el séptimo rollo.

Fraide dejó el montículo tras cuatro entradas, para apuntarse con la victoria en el último juego del rol regular para IP17.

Fue auxiliado en el relevo por José García y Alejandro Martínez en el relevo.

STANDING Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 7-2 .778 - IP17 7-2 .778 - Quinto Nivel 6-3 .667 1.0 Tomateros de Hermosillo 6-3 .667 1.0 Vicoming by Diseños 5-4 .556 2.0 Antracitas de México 4-4 .500 2.5 R&R Sport Complex 4-5 .444 3.0 AJ3 2-5 .286 4.0 Pollo Feliz 2-7 .222 5.0 Mariscos Los Ramones 0-8 .000 6.5* *Eliminado