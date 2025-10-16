El equipo de Tomateros de Hermosillo logra una victoria abrumadora sobre Pollo Feliz en un emocionante encuentro de la Liga del Sol.

Con una ofensiva demoledora desde los primeros episodios, los Tomateros de Hermosillo no tuvieron piedad ante Pollo Feliz y se impusieron con marcador de 12-1, en la continuación de la jornada pendiente de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.

El equipo dirigido por El Zurdo Tomate mejoró su marca a 6-3, para mantenerse en la parte alta del standing e igualar en récord a los actuales campeones, Quinto Nivel.

Por su parte, Pollo Feliz, que aún conservaba esperanzas de avanzar a la postemporada, complicó su panorama al cerrar su participación en el rol regular con marca de 2-7, quedando en la octava posición. Su única posibilidad de avanzar depende ahora de que AJ3 pierda los dos encuentros pendientes que sostendrá el viernes.

Ataque temprano e imparable

Los Tomateros encendieron la pólvora desde la primera entrada con un rally de cuatro carreras, en el que participaron todos los integrantes del line up.

Obed Gómez abrió en el montículo por Pollo Feliz, pero fue castigado con imparables consecutivos de Jorge Sesma y David Liera, quienes cruzaron el plato con sencillo productor de Carlos Ortiz para el 2-0.

Posteriormente, un batazo de Tadeo Félix y un error en la antesala permitieron otra carrera, seguida de una más por base por bolas con casa llena.

En el segundo inning, el relevo Carlos Pérez intentó frenar el daño, pero los Tomateros lo atacaron nuevamente con un racimo de ocho carreras, siete de ellas a su cuenta y una más al relevista Carlos Cota.

David Liera produjo con doblete, Carlos Ortiz conectó triple remolcador y Tadeo Félix coronó el rally con cuadrangular de dos carreras. Después, Noé Vázquez, Jorge Sesma, Liera y nuevamente Ortiz completaron la fiesta ofensiva para colocar el 12-0 en la pizarra.

En el cuarto episodio, Pollo Feliz evitó la blanqueada gracias a un imparable de Francisco Amado, seguido de sencillo de Ángel Castillo y un roletazo de Alan Quintero que produjo la única carrera del encuentro para su equipo.

Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 7-2 .778 - IP17 6-2 .750 0.5 Quinto Nivel 6-3 .667 1.0 Tomateros de Hermosillo 6-3 .667 1.0 Vicoming by Diseños 5-4 .556 2.0 Antracitas de México 4-4 .500 2.5 R&R Sport Complex 4-4 .500 2.5 AJ3 2-5 .286 4.0 Pollo Feliz 2-7 .222 5.0 Mariscos Los Ramones* 0-8 .000 6.5 *Eliminado

R&R Sport Complex vs IP17 Cárcamo 2 7:50 PM Transmisión en YouTube

