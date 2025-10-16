El tercera base de Naranjeros de Hermosillo alcanzó la marca de 100 cuadrangulares en la LMP durante el juego inaugural ante Tucson, un logro que dedicó a su familia y a la afición.

La trayectoria de Agustín 'Guty' Murillo sumó un nuevo capítulo histórico al alcanzar los cien cuadrangulares en su carrera dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), logro conseguido el pasado miércoles durante el duelo inaugural entre los Naranjeros de Hermosillo y el Tucson Baseball Team en el Estadio Fernando Valenzuela.

El batazo conmemorativo —un jonrón solitario en el cuarto episodio— llegó tras conectar un lanzamiento rompiente con cuenta llena al zurdo Thomas Dorminy, poniendo momentáneamente la pizarra 2-1 a favor de la Escuadra Naranja.

El oriundo de Tijuana, Baja California, reconoció que era consciente de que estaba a solo un jonrón de la marca, pues en la temporada anterior el personal de medios se lo había recordado. Incluso, recordó que en una serie ante Charros de Jalisco estuvo muy cerca de lograrlo.

"Desde el año pasado estaba al tanto. En las últimas series en Jalisco di un batazo que pegó contra la barda; pensé que era el 100, pero no se dio. Afortunadamente llegó en esta temporada, en el juego inaugural, frente a los aficionados de Hermosillo y frente a mi familia" , compartió el antesalista.

Murillo también reveló que recuperó la pelota del cuadrangular histórico, un recuerdo que conserva con especial significado.

"Sí la conseguí. No soy mucho de coleccionar cosas, pero era muy importante tener esa pelota; significaba mucho para mí" , comentó sonriente.

Con casi dos décadas de trayectoria y nueve títulos en la LMP, Murillo es actualmente el jugador con más campeonatos en la historia del circuito invernal. Este año, busca conquistar el décimo anillo, una hazaña inédita en el beisbol mexicano.

"El equipo de Naranjeros está muy completo; tenemos mucha oportunidad de ser campeones. Solo es cuestión de seguir trabajando, afinar detalles y acoplarnos dentro y fuera del terreno. La química es fundamental: puedes tener talento, pero sin unión no se llega a ningún lado" , señaló.

A sus 43 años, Agustín 'Guty' Murillo continúa dejando huella en el beisbol invernal mexicano. Con su cuadrangular número cien, reafirma su condición de referente histórico de la Liga Mexicana del Pacífico, no solo por sus números, sino también por su liderazgo, constancia y amor por el juego.