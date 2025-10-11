El nuevo refuerzo de Naranjeros se destaca en pretemporada y promete aportar fuerza ofensiva al equipo

Naranjeros de Hermosillo anunció la incorporación de Darick Hall el pasado 13 de agosto, y en apenas un par de semanas el norteamericano ya se ha ganado el respeto de propios y extraños con su poder al bat.

El exligamayorista, quien formó parte de los Filis de Filadelfia durante las temporadas 2022 y 2023, ha conectado cinco cuadrangulares en la pretemporada, colocándose como líder de la Escuadra Naranja en ese departamento.

Debut impactante en el Estadio Fernando Valenzuela

Dos de esos batazos han llegado en su nueva casa, el Estadio Fernando Valenzuela, un parque tradicionalmente complicado para los bateadores. Ambos vuelacercas fueron ante los Yaquis de Ciudad Obregón: el primero en el duelo del miércoles a puerta cerrada, y el segundo el pasado viernes, ya frente a la afición hermosillense.

Hall, quien se desempeña como primera base, vive su segunda experiencia en el beisbol mexicano, aunque esta será la primera ocasión que vista los colores de la “H”.

Integración y adaptación al equipo

Pese a su reciente llegada, el toletero zurdo comentó en entrevista para E Media que se ha sentido cómodo y motivado por el ambiente dentro del club.

“Estos días han sido asombrosos, muy divertidos” , expresó.

Sobre su rendimiento, añadió: “He estado haciéndole buenos swings a la pelota, pero tampoco ha sido fácil. Estoy emocionado por lo que este equipo puede lograr”.

Hall destacó también la buena conexión con sus compañeros y el cuerpo técnico.

“Me ayudó haber reportado temprano al campamento; eso me permitió adaptarme desde el inicio y conocer cómo juegan más compañeros” , mencionó.

Perfil del jugador

En cuanto a sus cualidades, el estadounidense se definió como un bateador de poder e inteligente.

“Juego principalmente la primera base. Me gusta jalar la pelota a mi banda, lo he hecho toda mi carrera. Trato de ser un jugador que produzca carreras y siempre busque avanzar una base más” .

Finalmente, el cañonero reconoció su impresión al conocer el estadio hermosillense.

“Tenemos un estadio hermoso. Estoy ansioso por sentir la energía de la afición”, concluyó Hall.