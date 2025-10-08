El equipo hermosillense consiguió su primer triunfo en casa dentro de la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, en un juego disputado a puerta cerrada.

Con un sólido debut en casa para Darick Hall, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 6-4 a los Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Fernando Valenzuela, en lo que fue su primer encuentro de pretemporada como locales.

El duelo se disputó a puerta cerrada, aunque la afición podrá ver nuevamente a la Escuadra Naranja el próximo viernes, cuando vuelvan a enfrentar a la Tribu, esta vez con acceso al público.

Originalmente el partido estaba programado para el sábado, pero fue reprogramado para el viernes a las 18:00 horas debido a las altas probabilidades de lluvia.

?? INFORMACIÓN IMPORTANTE: CAMBIO DE FECHA Y HORA JUEGO PRETEMPORADA. ??



El Juego de Pretemporada ante Yaquis SE JUGARÁ el próximo VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 6:00 pm debido a las altas posibilidades de lluvia.



• Podrás acceder al estadio el día viernes con el mismo boleto que… pic.twitter.com/SrRVHTt8B1 — Naranjeros de ermosillo (@ClubNaranjeros) October 9, 2025

Las acciones

El encuentro comenzó con fuerza para los locales. En la primera entrada, Darick Hall inauguró el marcador con un cuadrangular panorámico por el jardín derecho, impulsando a Jasson Atondo y Harold Ramírez para poner el 3-0 en la pizarra.

En el segundo episodio, José Cardona amplió la ventaja con un doblete productor, mientras que en el tercero, el refuerzo Terry Bowens conectó un sencillo impulsor que colocó el marcador 5-0 a favor de Hermosillo.

La sexta carrera llegó en la séptima entrada, cuando Willie Calhoun negoció un pasaporte con las bases llenas, permitiendo que entrara una más para la causa naranja.

Sin embargo, Yaquis reaccionó en el cierre del encuentro. En la octava, un rally de tres carreras con batazos de Guillermo Williamson, Allen Córdoba y un error tras contacto de Edwin Fierro redujo la diferencia a 6-3 ante los lanzamientos de Raúl Barrón.

En la novena entrada, Alfredo Hurtado produjo una más para Obregón, pero Hermosillo logró contener la amenaza y aseguró la victoria final 6-4.