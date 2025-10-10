La Escuadra Naranja derrotó a Ciudad Obregón 7-5 en su último juego de pretemporada como local ante una gran asistencia en el Estadio Fernando Valenzuela.

Con una gran entrada en el Estadio Fernando Valenzuela, los Naranjeros de Hermosillo cerraron filas en casa rumbo a la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, al imponerse 7-5 a los Yaquis de Ciudad Obregón la noche de este viernes 10 de octubre.

Ambas novenas volverán a enfrentarse próximamente, ahora en territorio yaqui, en un duelo cuya fecha y hora están por confirmarse.

La temporada oficial arrancará el 15 de octubre: Hermosillo abrirá campaña como local ante el Equipo de Beisbol de Tucson, mientras que los Yaquis visitarán a los Cañeros de Los Mochis en el Chevron Park.

Hermosillo se queda con el triunfo

En la parte baja del primer episodio, Jasson Atondo puso al frente a los Naranjeros con un batazo productor que envió a José Cardona al plato.

Los Yaquis igualaron el marcador en la segunda entrada con una jugada de selección a batazo de Alfredo Hurtado, pero Hermosillo retomó la ventaja poco después con un elevado de sacrificio de Cardona con las bases llenas. En el tercer inning, Reivaj García amplió la diferencia con un doblete productor de dos carreras, para el 4-1 parcial.

La Tribu respondió con ofensivas consecutivas en la cuarta y quinta entradas, logrando empatar el juego por segunda ocasión gracias a los maderos de Jesús 'Haper' Gamboa, Guillermo Williamson y Alfredo Hurtado.

Sin embargo, el poder naranja volvió a hacerse presente cuando el estadounidense Darick Hall conectó un cuadrangular solitario, su quinto de la pretemporada, devolviendo la ventaja a Hermosillo.

En la séptima, los locales aseguraron el resultado con carreras impulsadas por T.T. Bowens, mediante sencillo, y por Sergio Burruel, quien entró como emergente y produjo con un elevado de sacrificio.

Ya en la novena, Miguel Guzmán descontó una más para los Yaquis con el 7-5, pero el intento de remontada quedó corto y los Naranjeros sellaron la victoria ante su afición.