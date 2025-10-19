El refuerzo estadounidense Darick Hall conectó un Grand Slam que selló la remontada de Hermosillo ante Tucson en el cierre de la serie.

Con el bat encendido de Darick Hall, los Naranjeros de Hermosillo (4-1) mantuvieron su buen arranque de campaña al derrotar 5-3 al Equipo de Beisbol de Tucson (1-4), asegurando la serie en el Estadio Fernando Valenzuela.

La Escuadra Naranja volvió a remontar una desventaja tempranera y confirmó su fortaleza ofensiva, repitiendo la fórmula que la ha acompañado desde el inicio de la temporada.

José Samayoa abrió por Hermosillo y se fue sin decisión tras lanzar 4.0 entradas con dos carreras admitidas. La victoria fue para Jorge Rodríguez (1-0), quien permitió una anotación en dos entradas de relevo. Carlos Bustamante (0-1) cargó con la derrota, mientras que Matt Foster (1) se apuntó el salvamento al retirar la novena sin daño.

Tucson logró adelantarse en los cinco juegos disputados hasta ahora, pero solo pudo mantener la ventaja en uno de ellos. En contraste, Hermosillo consolidó su dominio con un arranque de 4-1 y con Darick Hall como la gran figura de la serie: el estadounidense suma 12 carreras impulsadas en apenas cinco encuentros.

Explota Hall con Grand Slam

La visita tomó ventaja desde la primera entrada. Jesús Fabela abrió con base por bolas, seguido de un doblete de Gaige Howard. Tras un ponche a Bobby Bradley, un passed ball del receptor Gabriel Gutiérrez permitió la primera carrera del juego, y enseguida Ramón Mendoza produjo la segunda con otro doblete al jardín izquierdo.

El abridor Carlos Andrés Tavera mantuvo controlado a Hermosillo durante cinco entradas, pero en la sexta, la ofensiva naranja reaccionó con fuerza ante el relevo de Carlos Bustamante.

Gutiérrez, Jasson Atondo y Harold Ramírez ligaron imparables consecutivos para llenar las bases y provocar la salida del relevista, quien apenas logró un tercio de labor.

El manager de Tucson, Willie Romero, recurrió a su zurdo Daniel Zazueta para enfrentar al también zurdo Darick Hall, en un duelo que repitió el escenario vivido en el segundo juego de la serie.

Con cuenta de 3-1, Hall conectó una línea que inicialmente fue marcada como foul, pero tras una revisión solicitada por el manager Juan Gabriel Castro, los ampayers revirtieron la decisión y decretaron el Grand Slam, desatando la euforia en las gradas del Fernando Valenzuela.

Tucson volvió a apretar en la séptima entrada con un jonrón de Aldo Núñez que acercó la pizarra 4-3. El ataque continuó ante Orlando González, lo que obligó a Castro a realizar dos cambios más en la lomita hasta recurrir a Chase Jessee, quien salió del problema con dos ponches consecutivos sobre Fabela y Howard.

Ya en la novena, Hermosillo aseguró el triunfo con una carrera más: Willie Calhoun abrió con triple y fue sustituido por Ángel Ramírez como corredor emergente; acto seguido, Agustín Murillo conectó sencillo productor para el definitivo 5-3.

Con este resultado, Naranjeros cerró la serie con autoridad y llegará motivado al primer Clásico Sonorense de la temporada, que arrancará el martes ante los Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Fernando Valenzuela.