La novena estadounidense consiguió su primera victoria histórica en la Liga Mexicana del Pacífico, superando a Hermosillo en el Estadio Fernando Valenzuela.

Los Naranjeros de Hermosillo (2-1) sufrieron su primer revés de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico al caer 5-1 ante el Equipo de Beisbol de Tucson (1-2), en el segundo juego de la serie disputado este viernes en el Estadio Fernando Valenzuela.

El derecho Eduardo Vera (0-1) tuvo su primera apertura con la Escuadra Naranja y cargó con la derrota tras lanzar 2.2 entradas, en las que permitió tres hits y la misma cantidad de carreras, además de otorgar cinco bases por bolas.

Por el conjunto visitante, Raúl Carrillo (1-0) brilló en su debut al trabajar cinco entradas completas, en las que limitó el daño a un solo imparable, un cuadrangular solitario de T.T. Bowens. Con ello, el lanzador tapatío se convirtió en el primer pitcher en firmar una victoria en la historia de la franquicia de Tucson dentro de la LMP.

Tucson escribe su primera página de triunfo

El equipo estadounidense inauguró la pizarra desde la primera entrada, cuando Ramón Mendoza conectó un sencillo al jardín central que remolcó a Gaige Howard con la carrera de la quiniela.

Naranjeros respondió de inmediato en la parte baja del episodio con el primer cuadrangular de la campaña para T.T. Bowens, un sólido batazo por el jardín central que empató el juego 1-1.

Sin embargo, Tucson retomó el control en el tercer y cuarto rollo con par de ataques consecutivos. En el tercero, José Carlos Ureña castigó los lanzamientos de Vera con un imparable productor de dos carreras que dio ventaja de 3-1.

Ya en el cuarto inning, Jesús Fabela negoció pasaporte con las bases llenas para impulsar "de caballito" a Alexis Wilson, y más tarde, con Jorge Rodríguez en la lomita, Gaige Howard conectó un elevado de sacrificio al central que permitió anotar a Édgar Lugo, sellando la pizarra final de 5-1.

Con este resultado, la serie entre Hermosillo y Tucson queda igualada a una victoria por bando. El tercer juego está programado para este sábado en el Estadio Fernando Valenzuela a las 18:00 horas, con Tucson como local administrativo.