Naranjeros de Hermosillo jugó por primera vez como visitante en el Fernando Valenzuela para vencer a Tucson.

En una atípica noche para Naranjeros de Hermosillo (2-0) como visitante en el Estadio Fernando Valenzuela, el equipo dirigido por Juan Gabriel Castro vino de atrás para imponerse 9-4 al Tucson Baseball Team (0-2).

Daniel de la Fuente fue el abridor designado de último momento por los norteamericanos y trabajó dos entradas completas, en las que permitió tres imparables. Le siguió Jorge Sauceda (0-1), quien cargó con la derrota al recibir cuatro carreras en apenas un tercio de labor.

Por Naranjeros, Touki Toussaint fue el encargado de abrir en la loma. El estadounidense se quedó a un out de aspirar al triunfo, tras lanzar 4.2 entradas de siete hits y tres carreras permitidas. La victoria fue para el relevista Ozzie Méndez (1-0).

Ligan victorias

Gaige Howard abrió la pizarra para los visitantes con un doblete al jardín derecho que remolcó a Agustín Ruiz, quien se encontraba en segunda base.

Después del ponche a Juan Carlos Ureña, un error de T.T. Bowens en los jardines, tras el contacto de Bobby Bradley, permitió que el propio Howard llegara quieto al plato para colocar el 2-0 en la pizarra.

En el cierre del tercer episodio, Naranjeros atacó con fuerza al relevo de Jorge Sauceda. José Cardona y Harold Ramírez conectaron sencillos, mientras que Atondo negoció un pasaporte previo al turno del colombiano, para dejar las bases llenas para el cuarto en el orden, Darick Hall.

El estadounidense respondió con una sólida línea al jardín central que impulsó a Cardona y Atondo para empatar el juego. Tras el ponche de T.T. Bowens, el manager Willie Romero decidió relevar a Sauceda y trajo a Eduardo Mares, pero el resultado no cambió.

Willie Calhoun lo recibió con un imparable productor de una carrera, y enseguida, Reivaj García cerró el rally de cinco anotaciones con un sencillo que impulsó a dos más.

En el quinto rollo, ambas novenas sumaron una carrera. Naranjeros lo hizo nuevamente con el madero encendido de Calhoun, quien conectó su tercer imparable de la noche y su segunda producida, para remolcar a Hall. Tucson respondió con batazo de Howard que llevó al plato a Agustín Ruiz, acción que marcó la salida de Toussaint.

Ya en el cierre de la séptima, Luis Márquez se metió en complicaciones y permitió una carrera cortesía de un sencillo de Bobby Bradley que remolcó a Fabela. Con corredores en las esquinas y dos outs, Juan Gabriel Castro decidió no correr riesgos y trajo al zurdo Jessee Chase.

El relevista otorgó pasaporte a Ramón Mendoza, pero salió del apuro al dominar a Missael Rivera con una línea capturada por Harold Ramírez para cerrar el inning.

Hermosillo cerró el juego en la novena, con par de carreras producidas por T.T. Bowens, y una más de Ángel Ramirez, quien entró de emergente. Anotaron Atondo, Harold Ramírez y el mismo Bowens.