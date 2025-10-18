A tres outs de la victoria, todavía los pupilos de Castro sumaron una más, con un wild pitch de Andre Sanchez con la caja llena, que deribó en la carrera del 'Guty'.

En un auténtico festival de batazos, los Naranjeros de Hermosillo (3-1) igualaron la serie al vencer 13-6 al equipo de béisbol de Tucson (1-3) en el Estadio Fernando Valenzuela.

Erich Uelman abrió por Naranjeros, pero no tuvo una buena salida: en apenas 1.2 entradas recibió cinco carreras. Para su fortuna, se fue sin decisión gracias al respaldo ofensivo de su equipo.

El triunfo fue para Augusto Mendieta (1-0), quien relevó con solidez durante 2.1 episodios, en los que apenas permitió un imparable.

El descalabro recayó en Dalton Rodríguez (0-1), castigado con seis hits y seis carreras en 4.2 entradas de labor.

Duelo de batazos

Por cuarto encuentro consecutivo entre ambos equipos, Tucson tomó la delantera. En el primer episodio, Gaige Howard y Ramón Mendoza conectaron sencillos productores de las carreras de Agustín Ruiz y Jesús Fabela.

El segundo capítulo se convirtió en un verdadero tiroteo. Naranjeros respondió con un rally de tres carreras, gracias al doblete de Reivaj García, que impulsó a T.T. Bowens, y otro batazo de dos bases de Sergio Burruel, que permitió anotar a Agustín Murillo y al propio García.

Sin embargo, los dirigidos por Willie Romero devolvieron el golpe con la misma dosis: otro ataque de tres carreras que les devolvió la ventaja. Nuevamente Fabela, Ruiz y Howard fueron los protagonistas al castigar la serpentina de Uelman, quien siguió con dificultades sobre la lomita. Con ello, Tucson se colocó 5-3.

De inmediato, la Escuadra Naranja recortó la desventaja con una jugada de selección a batazo de Darick Hall, que permitió a Jasson Atondo anotar el 5-4.

Ya en la quinta entrada, Naranjeros explotó con un poderoso ataque de cinco carreras. Todo comenzó con Harold Ramírez, quien, pese a resbalar en su swing, produjo con una jugada de selección en la que fue retirado por la ruta 6-3.

Con dos outs en la pizarra, Romero decidió traer a Eduardo Mares para enfrentar a Hall en duelo de zurdos, pero el bateador naranjero ganó el duelo al desaparecer la pelota por todo el jardín derecho-central con un cuadrangular de dos carreras.

Daniel de la Fuente relevó después, pero tampoco pudo detener el castigo. Willie Calhoun y Reivaj García produjeron la octava y novena anotación para cerrar el rally.

En la sexta entrada, Hall volvió a responder y sumó su cuarta carrera impulsada de la noche al remolcar a Ramírez, quien se encontraba en la intermedia.

Tucson descontó una en la séptima, gracias al bat de Edgar Lugo, que permitió a José Carlos Ureña anotar el 10-6.

El festival ofensivo se mantuvo hasta el octavo inning, con dos carreras más impulsadas por Hall, quien cerró la noche con un total de seis producidas. Atondo y Cardona fueron los encargados de cruzar el plato.

A tres outs de la victoria, todavía los pupilos de Castro sumaron una más, con un wild pitch de Andre Sanchez con la caja llena, que deribó en la carrera del 'Guty'.