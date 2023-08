Vacacionistas se quejan por falta de alumbrado y señalización en Guaymas

Adrián Romero comentó que, al circular por calles de la ciudad de noche no tuvo la visibilidad necesaria para detectar señalamientos ante la falta de alumbrado, por tanto, en dos ocasiones él estuvo a punto de registrar percances que ocasionarían daños a su unidad, ocasionándole gastos inesperados.

La falta de alumbrado público y señalización en las calles del puerto son algunas de las quejas recibidas por parte de vacacionistas que eligen a Guaymas como destino turístico, imagen que los desanima al contemplar mínimo avance en la ciudad.

“Fue en algunas colonias porque estuve en algunos lugares, el primer incidente fue a la entrada de Guaymas por el lado norte, donde no hay alumbrado, están unas partes muy obscuras no se logran ver correctamente si vas bien o hay algún bache o cualquier situación que pueda originar un percance no hay” detalló.

Calles en completa oscuridad

Agregó que, ante la falta de alumbrado en algunas colonias debe atenderse ya que cuadras enteras se encuentran totalmente a oscuras, situación que representa un descuido hacia los ciudadanos que por las noches se sienten inseguros de caminar por las cuadras de su colonia enviando un mensaje a la autoridad.

“Que se apliquen y pongan el esfuerzo en contar con alumbrado porque eso ayuda mucho a conductores evitando daños a sus vehículos, a nosotros que venimos de vacaciones y a los Guaymenses les evitaría muchos accidentes, percances fuertes y hasta robos”, dijo.

Las condiciones de las calles y falta de el balizamiento es otro de los asuntos pendientes que necesitan ser atendidos, al no haber una delimitación visible entre carriles de circulación pueden presentarse accidentes de tránsito por invadir carriles, a la altura del puente de Miramar hacia la salida norte se detecta la falta de trabajos de retoque en líneas de separación vial.