El asalto se registró la noche del lunes en la plataforma Akal-R, a 90 km de Ciudad del Carmen; tres trabajadores sufrieron crisis nerviosa.

La noche del lunes 18 de agosto, un grupo de hombres armados y encapuchados asaltó la plataforma petrolera Akal-R, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada a unos 90 kilómetros de las costas de Ciudad del Carmen, Campeche.

De acuerdo con la empresa estatal, el ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando los agresores irrumpieron en las instalaciones estratégicas y amagaron al personal de la plataforma satélite del complejo Akal-C. Testigos señalaron que los delincuentes realizaron detonaciones para intimidar a los trabajadores, quienes vivieron momentos de pánico.

Aunque no se registraron heridos, tres empleados sufrieron crisis nerviosa. Los asaltantes lograron sustraer alrededor de 50 equipos de respiración autónoma, dispositivos fundamentales para la seguridad de bomberos, rescatistas y trabajadores en ambientes confinados.

Tras el atraco, los presuntos "piratas" huyeron en una embarcación rápida sin que se lograra su detención, pese a la activación del Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex por parte de la Secretaría de Marina (Semar).

Pemex informó que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y, junto con la Semar, reforzó la seguridad y vigilancia en la zona.

Este ataque recuerda otros atracos similares ocurridos en la región. En febrero de 2025, comandos armados irrumpieron en las plataformas Zaap Delta y Ku-Hu, con un saldo de dos trabajadores lesionados y el robo de equipos. Los reportes de este tipo de asaltos se remontan a 2017, con un modus operandi cada vez más violento, según registros oficiales.