Adulterar bebidas con drogas tendrá un castigo de 4 a 10 años de cárcel

Algunos casos llegaron a la agresión sexual y en ese estado fueron llevadas a otro lugar por una persona y fueron abusadas sexualmente y al despertarse la mañana siguiente con total confusión, desconociendo qué había pasado.

Esté miércoles se incluyó como delito en el Congreso del Estado de Sonora la 'Sumisión química', es decir, el acto de someter a través de una droga o sustancia a una persona con fines de abuso sexual, debido a que se tiene registro en algunos establecimientos nocturnos y bares de la ciudad.

Natalia Rivera Grijalva, diputada local por Movimiento Ciudadano, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 con Marcelo Beyliss que muchas madres y padres de familia en durante reuniones plantearon casos en los que sus hijas e hijos habían pasado por esta situación al acudir a estos lugares o fiestas privadas, donde experimentaron malestares tras consumir alguna bebida.

"Con solo haber bebido un trago se sentían como si hubieran bebido mucho y estaban perdiendo su capacidad de juicio y tenían que ser rescatadas por su red de amigas y amigos, es decir, alguien había adulterado sus bebida con alguna droga con el propósito de que disminuyera su juicio y probablemente para agredirlas sexualmente", comentó.

A decir de la diputada local, algunos casos llegaron a la agresión sexual y en ese estado fueron llevadas a otro lugar por una persona y fueron abusadas sexualmente y al despertarse la mañana siguiente con total confusión, desconociendo qué había pasado.

"Todas estas historias llevaron a una iniciativa para que el adulterar las bebidas con drogas sea un delito y el día de ayer se aprobó, ese delito se llama 'Sumisión química', porque es una forma de someter químicamente a una víctima y tendrá un castigo de cuatro a diez años de cárcel, quienes han sido víctimas ya tendrán una forma de recibir justicia", dijo.

Este delito solo existe en el estado de Sonora

Explicó que, el único estado que ha legislado en esta materia es Puebla, donde la sumisión química no es un delito por sí mismo, sino un agravante del delito de abuso sexual, pero en el caso de Sonora sí lo es, porque la gran mayoría entran al rescate las propias amigas o amigos de la víctima, pero la sola intención está catalogada como un delito.

Indicó que, quien lo realice, lleve a cabo o no cualquier delito, tendrá una penalidad de cuatro a diez años de cárcel, por lo que si existe una penalización por delito sexual, se le sumarán los años por la sumisión química.

"Este delito se había normalizado porque no se castigaba, ya no sucederá así, ya no será un delito que tendrá impunidad, será un delito que deberá ser denunciado, investigado y sancionado, el tema de la denuncia es muy importante, porque hay sustancias que duran dos horas en el cuerpo y hay hasta 67 sustancias que pueden usarse que duran muy poco en el cuerpo", detalló.

Aprueban Ley de Atención y Gestión Ciudadana

Por otro lado, Natalia Rivera Grijalva destacó que fue otra de sus iniciativas que presentó a principios del 2022 y se trata de un gobierno amable, pues muchas veces el trato hacia el ciudadano suele ser áspero, con faltas de respeto y comentarios inadecuados.

"Es decir, sales de muy mal humor, a pesar de que vayas a pagar un impuesto, que ya de por sí no es muy agradable, todavía un mal trato o una mala atención aumenta tu malestar, esta ley se trata de un gobierno eficiente, pero también amable a la hora de atender a los ciudadanos", mencionó.

Rivera Grijalva añadió que, sobre todo, para aquellas personas que están en condiciones de marginalidad, adultos mayores, personas en condiciones de discapacidad, que vienen de zonas marginadas y comunidades indígenas, por lo que es importante desplegar mecanismos homologados para un buen trato para el sector público.