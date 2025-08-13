El fiscal destacó la importancia de ejecutar una sanción contra el exservidor público responsable de este hecho, así como localizar a dos exagentes de la AMIC que se encuentran prófugos.

Exagente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue imputado por presuntamente facilitar la huida de exelementos responsables de causar lesiones con arma de fuego a un abogado en Hermosillo, informó el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez.

“El exservidor público de la policía investigadora de la Fiscalía General de Justicia fue imputado por haber facilitado la huida de los responsables de las lesiones producidas a un particular” ,expresó.

Detalló que no se ejecutó una orden de aprehensión porque el imputado llegó bajo la protección de un amparo, por lo que se amplió el plazo para resolver en las próximas horas su situación jurídica y se determine si se quedará o no vinculado a proceso.

Destacó la importancia de ejecutar una sanción contra el exservidor público responsable de este hecho, así como localizar a dos exagentes de la AMIC que se encuentran prófugos. Autoridades estatales y federales participan en su localización.

“Para nosotros es sumamente importante, es emblemático sancionar a este exservidor público y seguimos en la búsqueda de todo el país y con los correspondientes avisos de ficha roja de los dos de AMIC que no han sido capturados para que enfrenten la justicia” ,expresó.

Los implicados huyeron después de disparar contra un abogado, a quien confundieron con otra persona. Posteriormente, al mostrar negativa para colaborar, fueron destituidos de su cargo.