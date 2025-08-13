Los hechos que se le imputan a Isaías Valentín se remontan al 16 de julio pasado, entre las 19:00 y 19:40 horas, en la colonia Nuevo Hermosillo, cuando un hombre fue ‘levantado’ de manera violenta por al menos tres sujetos.

Isaías Valentín ‘N’, generador de violencia en Hermosillo, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en diversos delitos graves, entre ellos desaparición con resultado de muerte.

A ‘El Comanche’ también se le atribuyen los delitos de asociación delictuosa, violación equiparada agravada y uso indebido de uniformes, emblemas, símbolos, credenciales, placas o gafete oficiales.

'Levantón' en la Nuevo Hermosillo

Los hechos que se le imputan a Isaías Valentín se remontan al 16 de julio pasado, entre las 19:00 y 19:40 horas, en la colonia Nuevo Hermosillo, cuando un hombre fue ‘levantado’ de manera violenta por al menos tres sujetos.

Los criminales portaban vestimentas y distintivos similares a los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), desplazándose en una camioneta RAM blanca.

Además, los agresores portaban armas largas y cortas, quienes sometieron a la víctima, para luego esposarlo, golpearlo y cubrieron su cabeza con una prenda, e introducirlo a la fuerza al vehículo.

Víctima sufre heridas y es obligado a grabar hechos falsos

Durante horas se le trasladó por distintas rutas, recibiendo amenazas y siendo interrogado sobre supuestas relaciones con actividades ilícitas. Posteriormente, fue retenido en una bodega, donde fue herido de diversas maneras.

Asimismo, fue obligado a grabar un video confesando hechos falsos bajo amenazas contra él y su familia, y fue forzado a señalar a supuestos vendedores de droga y a colaborar con los agresores.

El 18 de julio, entre las 22:00 y 22:50 horas, la víctima fue abandonada en un paraje del kilómetro 13+700 de la carretera Hermosillo-Ures, bajo amenazas de no denunciar. El 6 de agosto, a las 8:00 horas, la víctima perdió la vida a consecuencia de las múltiples lesiones sufridas.

Terminan por vincularlo por cinco delitos

En audiencia, el Juez resolvió que se acreditaron los elementos de prueba suficientes para vincularlo a proceso por todos los delitos imputados, imponiéndose la medida cautelar de prisión preventiva justificada.