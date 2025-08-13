Se aclaró que los agentes siguen como miembros de la corporación y que el procedimiento se encuentra en curso ante las instancias judiciales correspondientes.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, aseguró que será respetuoso de lo que determine el Poder Judicial contra el excomisario y elementos de la Policía Municipal presuntamente implicados en delitos contra los derechos humanos.

“Nosotros lo hemos dicho desde un principio es que seremos respetuosos de lo que determine el Poder Judicial y, en ese sentido, quisiera abstenerme de cualquier pronunciamiento” , declaró.

Por este motivo, se indicó que el Ayuntamiento acatará las resoluciones que se emitan, sin emitir pronunciamientos adicionales hasta que concluya el proceso.

Antonio Astiazarán destacó así que la autoridad judicial ya emitió un fallo el día anterior, pero aparentemente la resolución no dejó satisfechas a las partes involucradas, por lo que el asunto continuará en la legalidad.

El alcalde mencionó también que un juicio de esta naturaleza debe ser ventilado exclusivamente en los tribunales, sin intervenir en el tema para que se resuelva.