Bienpesca, un mar de oportunidades

Bienpesca es el programa de apoyos con recursos federales que beneficia a los pescadores y acuacultores de todo el país, logrando dispersar mil 58 millones de pesos en las últimas dos etapas a 147 mil beneficiarios.

Octavio Almada Palafox, Comisionado Nacional de Pesca platicó en exclusiva con EXPRESO sobre las bondades de este único programa, sobre todo en tiempos de veda y combate a la pesca furtiva en los litorales mexicanos.

“Muy contento porque ando aquí en mi tierra y sobre todo terminando una gira de trabajo del programa de Bienpesca, la segunda etapa del programa que impulsa el Presidente de la República López Obrador y la empecé en Veracruz y la terminé ayer aquí en Guaymas”, dijo en entrevista.

Tan sólo en la primera etapa de Bienpesca en este 2022 que inició el pasado 17 de junio el programa federal benefició a 111 mil pescadores en todo el país lo que significó una dispersión de recursos de casi 800 millones de pesos.

Pregunta (P): ¿Octavio, en Sonora cuántos pescadores se vieron beneficiados?

Respuesta (R) Más de 10 mil pescadores y sobre todo muchas mujeres participan en la pesca y acuacultura. Fue una inversión de 72 millones de pesos del gobierno federal para el Estado de Sonora y eso va a ayudar mucho a la gente que tenga el apoyo y sobre todo que se ayude.

P: ¿Para que se utiliza el recurso que se les otorga?

R: De ahí mismo, la gente pinta la lancha o reparan el motor o artes de pesca, para lo que ellos quieran utilizar el apoyo, ellos saben cómo lo van a gastar. El año pasado fueron casi 12 mil beneficiados.

Depuración de padrón

Octavio Almada agregó que con el apoyo de la Delegación del Bienestar que encabeza Jorge Taddei Bringas se depuró el padrón estatal de pescadores y acuacultores.

“Aquí se hizo la evaluación de manera territorial, la hicimos todos juntos, Conapesca y Bienestar, quiénes estaban en el padrón, ir a una supervisión. Verificar que estaban ellos ahí trabajando los pescadores y así se llegó a este nuevo padrón de diez mil 800 beneficiarios en Sonora en coordinación con la delegación del Bienestar”, precisó.

Apoyo anual

En la entrevista Octavio Almada Palafox reveló que en los próximos días buscará incorporar más pescadores sonorenses para otorgarles el apoyo anual de los 7 mil 200 pesos.

“Es un punto que yo voy a anunciar más adelantito en unos días más para ver si llegamos a mil o dos mil beneficiarios más aquí en Sonora en coordinación con la delegación del Bienestar”, apuntó.

¿CÓMO APUNTARSE A BIENPESCA?

El Comisionado Nacional de Pesca es el artífice junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador del programa Bienpesca, que como en otros programas federales nace de la inquietud de eliminar intermediarios y que el recurso llegue directamente quien lo necesita.

P: ¿Octavio platícanos. Los interesados en Bienpesca, qué necesitan hacer?

R: Ingresar a la pagina de Conapesca, ahí viene toda la información y es muy sencillo nada más la CURP, el acta de nacimiento y comprobar que son pescadores mediante un registro que está en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

P: ¿Qué pasa después?

R: Nosotros evaluamos si pueden tener el apoyo este mismo año o lo pasamos al siguiente. Y ahí mismo se les habla por teléfono no es nada burocrático es muy rápido el trámite. Eso también lo fuimos quitando en la institución, cero ya la burocracia, que la gente tenga más rápido el acceso a la información y los requisitos que tienen que cumplir y es todo.

P: ¿Consideras que hay un antes y un después de Conapesca?

R: Si, totalmente, la gente me lo ha expresado, lo ha manifestado el apoyo como les llega, he recorrido muchas partes del país atendiendo a la gente y sobre todo escuchándola porque antes no había ni un saludo a los pescadores y ellos me lo dicen. Y ese apoyo les ha servido mucho porque la gente compra herramientas para su trabajo.

VEDA Y PESCA ILEGAL

La veda del camarón en los litorales del Pacifico Mexicano, según nos explicó Octavio Almada, se extiende por casi seis meses, de abril a septiembre, tiempo en el que los pescadores se ven diezmados en sus ingresos, de ahí que muchos anden de ´guateros´ como se les llama a los que evaden las restricciones oficiales.

P: ¿Cómo impacta el programa en el tema de la veda?

R: Obviamente la gente, pues tiene que tener un apoyo y por eso nosotros implementamos el apoyo Bienpesca. O sea, por eso son etapas la primera etapa en junio, ahora la segunda ahora en agosto.

P: ¿En qué pueden utilizar el apoyo los pescadores durante la veda?

R: La gente pinta la lancha o reparan el motor o artes de pesca, para lo que ellos quieran utilizar el apoyo, ellos saben como lo van a gastar.

P: ¿Cuál ha sido el impacto del programa en la pesca ilegal?

R: Las incidencias por los presuntos infractores en la pesca furtiva. Nos ayuda mucho porque es una parte donde el apoyo de Bienpesca incide en no andar en prácticas donde lamentablemente los que perjudican el medio ambiente, la pesca sustentable, al final de cuentas ellos mismos son perjudicados.

Piden no caer en actividades ilícitas

El Comisionado Nacional de Pesca invitó a todos los pescadores de Sonora a no participar de actividades ilícitas que pueda repercutir en la incautación de las embarcaciones que para muchos representan la principal herramienta del sustento familiar.

Por último añadió que seguirá recorriendo los litorales mexicanos en busca de otorgar más apoyos directos a los pescadores y acuacultores que lo necesiten e incrementar el padrón a nivel nacional.