Este domingo 17 de agosto, a las 20:30 horas (tiempo del Centro), se conocerá al tercer expulsado de “La Casa de los Famosos México”. Tras la salvación del viernes, quedan en riesgo Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, El Guana y Ninel Conde. La gala será conducida por Galilea Montijo.

La tercera Gala de Eliminación de la temporada 2025 se transmite este domingo 17 de agosto a las 20:30 (TCM) por Las Estrellas/Canal 5 y en ViX. La conducción de las galas principales está a cargo de Galilea Montijo, confirmado por TelevisaUnivision.

Después del duelo de salvación del viernes, Elaine Haro ganó el poder y retiró a Mariana Botas de la lista, por lo que los cinco que permanecen en riesgo son: Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, El Guana y Ninel Conde.

La placa original de la semana 3 incluyó a seis habitantes: Alexis Ayala, Facundo, Guana, Mar Contreras, Mariana Botas y Ninel Conde. Tras la salvación, la definición cae entre cinco nombres.

En las dos primeras galas salieron Olivia Collins y Adrián Di Monte. La tercera eliminación llega tras una semana con nominaciones cerradas y ajustes estratégicos dentro de la casa.

¿Cómo se vota?

La votación oficial se realiza en el sitio del programa, donde la audiencia elige a quién quiere que se quede. Durante la semana 3 se habilitó el esquema de voto en las pregalas, galas y postgalas, con opciones adicionales para suscriptores de ViX.

Dónde ver la gala

Televisión: Las Estrellas y Canal 5, 20:30 h (TCM).

Streaming: ViX (cobertura en vivo).



