Elementos del cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez realizaron actividades para demostrar sus habilidades, comida y juegos con la comunidad, para recaudar fondos para la prevención del Cáncer de Mama

Aunque el día oficial para la lucha en contra del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre, el cuerpo de Bomberos de Nogales realizó la Primera Jornada de Competencias Bomberiles a beneficio de la prevención del Cáncer de Mama, en la Estación Número 1. El secretario del Ayuntamiento de Nogales Hipólito Sedano Ruíz dijo que después anunciarán cuánto recaudaron por el evento.

Este sábado por la mañana se llevó a cabo la Primera Jornada de Competencias Bomberiles a beneficio de la prevención del Cáncer de Mama en la Estación Número 1, ubicada en la Avenida Obregón de Nogales.

En el evento se disfrutó de diversos antojitos mexicanos, música y mucha alegría por parte de todos los asistentes, detalló el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruíz.

"La combinación de actividades recreativas y competencias bomberiles creó un ambiente festivo que atrajo a la comunidad" dijo el funcionario público.

Los elementos del cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez estuvieron practicando en diferentes competencias como parte del evento. Su participación no solo demostró sus habilidades y preparación como bomberos, sino que también contribuyó a la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer de mama.

"El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a muchas personas y familias. Eventos como este buscan concienciar y recaudar fondos para apoyar la lucha contra esta enfermedad. La comunidad se unió para apoyar esta causa a través de las competencias bomberiles y las actividades recreativas" agregó Sedano Ruíz.

El Secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruíz destacó que durante el evento se logró reunir fondos para esta noble causa, sin embargo, aún no tienen el estimado del total de recursos recaudados durante el evento.

"Pronto daremos a conocer el monto recaudado para está noble causa, así como detalles del gran primer evento del Rally" subrayó el secretario del Ayuntamiento de Nogales Sonora.