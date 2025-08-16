Google estrenó en versión beta Flight Deals, una herramienta de Google Flights que usa inteligencia artificial para ayudar a los viajeros a encontrar las mejores ofertas sin necesidad de probar múltiples fechas o destinos. Por ahora está disponible en Estados Unidos, Canadá e India.

Google presentó Flight Deals, una función dentro de Google Flights que promete cambiar la manera en que los usuarios planean sus viajes. La herramienta utiliza inteligencia artificial avanzada para interpretar búsquedas en lenguaje natural y ofrecer opciones relevantes en tiempo real.

A diferencia de los filtros tradicionales, los viajeros pueden escribir solicitudes como: “viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena gastronomía, sin escalas” o “viaje de esquí de 10 días a una estación con nieve fresca”. La IA analiza los matices de la consulta y muestra las tarifas más convenientes disponibles.

Funcionalidades destacadas

Comprensión en lenguaje natural : permite describir el viaje ideal como si se conversara con un amigo

: permite describir el viaje ideal como si se conversara con un amigo Resultados personalizados : integra datos en tiempo real de Google Flights para mostrar tarifas y rutas actualizadas

: integra datos en tiempo real de Google Flights para mostrar tarifas y rutas actualizadas Opciones más flexibles: incluye la posibilidad de excluir tarifas básicas de clase económica en vuelos dentro de Estados Unidos y Canadá

Actualmente, Flight Deals está disponible en Estados Unidos, Canadá e India, y se puede acceder desde la sección de Ofertas de Vuelos o mediante el menú de Google Flights.

Consejos adicionales para ahorrar en vuelos

Mientras la herramienta se expande a más países, expertos en viajes recomiendan:

Ajustar las fechas de viaje para aprovechar la temporada baja

Usar sitios comparadores de tarifas

Activar alertas de precios en aerolíneas y plataformas

Considerar aeropuertos alternativos y vuelos con escalas

Comparar varias aerolíneas antes de reservar

Con la integración de Flight Deals, Google busca fortalecer su ecosistema de viajes, ofreciendo a los usuarios una experiencia más personalizada y eficiente al momento de encontrar vuelos económicos.