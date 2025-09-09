Apple lanza el iPhone Air, el modelo más delgado y resistente de su línea
Apple presentó el iPhone Air, su teléfono más delgado con solo 5.6 mm y hasta 4 veces más resistente a golpes y rayones.
Durante su evento “Awe Dropping”, Apple reveló el iPhone Air, un smartphone que se integra a la familia como el más delgado y ligero de la marca, con apenas 5.6 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos.
El dispositivo cuenta con un marco de titanio grado 5, fabricado con 80% de material reciclado. Incluye Ceramic Shield en la parte trasera y un nuevo frente Ceramic Shield 2, con resistencia 4 veces mayor a los golpes y 3 veces más a rayones.
Estará disponible en cuatro colores: azul cielo, oro, blanco nube y negro espacial.
Pantalla y rendimiento
- Pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas, con brillo máximo de 3,000 nits.
- ProMotion de hasta 120 Hz y tecnología antirreflejo mejorada.
- Chip A19 Pro, con potencia equivalente a la gama Pro.
- iOS con nuevo diseño visual y funciones integradas de Apple Intelligence.
Cámara y funciones de Apple Intelligence
- Cámara Fusión de 48 MP, con dos lentes avanzados y super alta resolución por defecto.
- Nueva cámara frontal con Center Stage para selfies grupales mejoradas.
- Apple Intelligence con Inteligencia Visual, capaz de crear imágenes y procesar información en tiempo real.
Precio y disponibilidad en México
Precio desde 25,999 pesos o pagos desde 1,444.39 pesos al mes.
Preventa: inicia el 12 de septiembre a las 6:00 horas (CDMX).
Venta general: a partir del 19 de septiembre en tiendas Apple y distribuidores autorizados.