Apple lanza el iPhone Air, el modelo más delgado y resistente de su línea

Frank Ramos

martes 09 sep. 2025 - 01:49 p. m.

Apple presentó el iPhone Air, su teléfono más delgado con solo 5.6 mm y hasta 4 veces más resistente a golpes y rayones.

Durante su evento “Awe Dropping”, Apple reveló el iPhone Air, un smartphone que se integra a la familia como el más delgado y ligero de la marca, con apenas 5.6 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos.

El dispositivo cuenta con un marco de titanio grado 5, fabricado con 80% de material reciclado. Incluye Ceramic Shield en la parte trasera y un nuevo frente Ceramic Shield 2, con resistencia 4 veces mayor a los golpes y 3 veces más a rayones.

Estará disponible en cuatro colores: azul cielo, oro, blanco nube y negro espacial.

Pantalla y rendimiento

  • Pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas, con brillo máximo de 3,000 nits.
  • ProMotion de hasta 120 Hz y tecnología antirreflejo mejorada.
  • Chip A19 Pro, con potencia equivalente a la gama Pro.
  • iOS con nuevo diseño visual y funciones integradas de Apple Intelligence.

Cámara y funciones de Apple Intelligence

  • Cámara Fusión de 48 MP, con dos lentes avanzados y super alta resolución por defecto.
  • Nueva cámara frontal con Center Stage para selfies grupales mejoradas.
  • Apple Intelligence con Inteligencia Visual, capaz de crear imágenes y procesar información en tiempo real.

Precio y disponibilidad en México

Precio desde 25,999 pesos o pagos desde 1,444.39 pesos al mes.

Preventa: inicia el 12 de septiembre a las 6:00 horas (CDMX).

Venta general: a partir del 19 de septiembre en tiendas Apple y distribuidores autorizados.

TAGS:
Frank Ramos

Frank Ramos

    Contenido Relacionado

    1.
    Apple Watch Series 11 detectará posible hipertensión y apnea del sueño
    2.
    ¿Cómo el livestreaming está cambiando la manera de apostar en línea?
    3.
    Precariedad en México representada por jóvenes en redes sociales y realidad
    4.
    Autoridad del condado de Pima Arizona usó ChatGPT para identificar