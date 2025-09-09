Apple presentó el Apple Watch Series 11, con funciones que alertan sobre hipertensión y detectan apnea del sueño. El modelo llega con diseño más delgado, batería optimizada y conexión 5G.

Apple anunció este martes el lanzamiento de sus nuevos relojes inteligentes, destacando el Apple Watch Series 11, que incorpora herramientas para el cuidado de la salud. Entre sus principales novedades está la capacidad de alertar sobre posibles casos de hipertensión y ofrecer un monitoreo de sueño más avanzado que ayudará a detectar apnea.

La compañía resaltó que este modelo es el más delgado de la línea, con mejor rendimiento de batería y conexión 5G. Estará disponible en colores negro y arena.

Junto al Series 11, también se presentó el Apple Watch Ultra 3, orientado a usuarios en exteriores, con conectividad satelital para enviar mensajes y la función “Encuéntrame”, pensada para casos sin señal convencional.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, subrayó que la tecnología del dispositivo va más allá de lo estético.

“Lo que realmente me encanta del Apple Watch es que alerta a millones de personas sobre problemas de salud potencialmente graves y ayuda a salvar muchas vidas”, afirmó.

Los nuevos modelos estarán a la venta a partir del 19 de septiembre de 2025 en tiendas oficiales y distribuidores autorizados.



