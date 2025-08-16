La delegada de Profeco en Sonora, Ana Guízar, informó que cuentan con la participación de 55 comercios locales y dependencias estatales que ofrecen artículos y servicios para el regreso a clases con bajos costos para apoyar la economía familiar

Este 16 y 17 de agosto se realiza la Feria de Regreso a Clases 2025 en Hermosillo con el objetivo de beneficiar la economía de las familias con la venta de útiles escolares a bajo costo, organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y cámaras empresariales.

La delegada de Profeco en Sonora, Ana Guízar, informó que cuentan con la participación de 55 comercios locales y dependencias estatales que ofrecen artículos y servicios para el regreso a clases durante ambos días.

Ahí pueden encontrar uniformes, mochilas, libretas, artículos de papelería, accesorios, calzado, alimentos, además de distintos servicios para las familias.

“Todos sabemos que el Gobernador Alfonso Durazo ha sido un gran compañero de la juventudes y es el gran impulsor de todo esto”, dijo Ana Guízar y agradeció a funcionarios estatales por el apoyo así como a cámaras empresariales por coadyuvar para que niñas y niños tengan todo lo necesario para el próximo regreso a las aulas.





El motivo de esto es apoyar la economía familiar, sabemos que es temporada alta, es por eso que se hizo un esfuerzo de las cámaras y de los organismos empresariales para llevarles a las familias el mejor regreso a clases con las mejores promociones Ana Guízar

delegada de Profeco en Sonora

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2025 inició hoy de las 8:00 horas y concluirá a las 22:00 horas en las instalaciones de Expo Forum y mañana estarán en el mismo horario y lugar.