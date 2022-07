¿Qué dice Lirio del Castillo sobre las concesiones de transporte?

La coordinadora del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora señaló que parte de los desacuerdos que existen entre el organismo y los concesionarios son por la falta de información de los mismos.

Los problemas que enfrentan los servicios de transporte público en Sonora han ido acrecentándose cada vez más debido a la falta de acuerdos entre las autoridades y los concesionarios, cuyas posturas no logran encontrar un punto de equilibrio que resulte benéfico para los usuarios.

Durante la edición matutina del programa Expreso 24/7 con el periodista Marcelo Beyliss, se contó con la presencia de la coordinadora del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, Lirio Anahí del Castillo Salazar, quien señaló que hay personas que no conocen las ventanillas de atención ni los trámites que deben realizar para poder ser prestadores de servicios de transporte.

"Es como tratar de tener un canal de comunicación completamente abierto, que es como lo mantenemos, y que las personas se acerquen, no es nada más la apertura de parte de nosotros como autoridad, sino también de parte de los prestadores de servicio" , comentó.

También agregó que la Ley establece una serie de procedimientos para que las personas puedan adquirir una concesión de transporte, entre los cuales se encuentran estudios técnicos y socioeconómicos que deben ser aprobados para la liberación de tales licencias.

"Nosotros estamos presionando para que se preste un mejor servicio para el usuario en sus diversos sistemas, entonces, hay personas que ni siquiera saben cuál es el trámite que tienen que hacer en la ventanilla, entonces nos toca también un proceso de culturización de los diversos actores que tenemos" .

Sobre esto, se refirió al sur de Sonora, donde señalan a la dependencia por la falta de subsidios para el transporte urbano, destacando que esta falta de apoyos se debe a que no se están siguiendo los lineamientos que los prestadores de servicio están obligados a cumplir.

"Ellos ya tienen conocimiento ahorita de cuáles son (los trámites), pero aún así no los quieren o no los pueden cumplir, entonces claro que es más fácil el señalamiento hacia la autoridad que hacia ellos mismos" , apuntó.

Navojoa

Con respecto a la situación que actualmente se vive en Navojoa, del Castillo Salazar recordó actualmente el transporte urbano funciona con permisos eventuales, y que los prestadores de servicios deben tener capacidad técnica, financiera y legal para poder operar, sin embargo, es ahí donde sobrevienen los problemas, debido a que hay ciertas complejidades económicas que deben sortear con las empresas administradoras de las concesiones.

"Después de muchos años de malas prácticas administrativas de estas empresas, dice el concesionario 'yo ya quiero volver a prestar el servicio', cuando tienen 15 años sin hacerlo o que no tienen esa experiencia para hacerlo".

"Nuestro mensaje es muy claro, queremos trabajar con las personas que están actualmente (los concesionarios), si se puede, con esas personas, y si no, crear mecanismos de operación donde ellos puedan seguir siendo o no, o llegar otros actores. En más de 20 años hemos visto que este modelo de operación no funcionó" , señaló.

Guaymas

En relación al tema del aire acondicionado en las unidades de transporte de Guaymas, la funcionaria mencionó que la Ley de Transporte obliga a los operadores del puerto a encenderlos, y que a pesar de que hay concesionarios con varios años de antigüedad, todavía hay quienes no saben cuáles son sus obligaciones.

"Su beneficio de explotación económica lo tienen todo el tiempo, pero ¿cuáles son sus obligaciones y responsabilidades?, entonces la Ley es muy clara en ese aspecto, todo el sistema urbano está obligado al encendido de los aires acondicionados, y lo es por un tema de calidad humana".

"Hay una ley, es muy clara, queremos que entren todos a la legalidad, que los mismos transportistas tengan certezas jurídicas, y sobre todo, también que la autoridad pueda ejercerlas de tal forma, es por eso que siempre los invitamos al diálogo y a poderlos orientar, [...] pero tú entonces presta un buen servicio también para el usuario, porque el objetivo primario de la prestación del servicio es que el usuario tenga sus herramientas para poderse mover" , sentenció.

¿Qué pasa con los choferes por aplicación?

La coordinadora del Instituto de Movilidad y Transporte hizo énfasis en que al no tener un sistema de transporte eficiente, las personas buscan otras alternativas de movilidad como los taxis por aplicación, los cuales pueden evitar muchas de las situaciones de conflicto estando apegados al estado de derecho.

También hizo mención de la recién publicada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, misma que crea la necesidad de que se generen reformas a los marcos jurídicos que obliguen a las plataformas digitales a adherirse a las normativas, para poder ser reguladas.

"Ya hemos hablado con las grandes plataformas y sus directivos, ellos ya saben que viene una regulación también en el estado, y están súper encaminados y bien alineados a lo que viene en el estado" .

Esto nace como respuesta a las exigencias de los concesionarios de taxi, los cuales tienen tiempo mostrando su inconformidad al hecho de que las personas que trabajan bajo este esquema no pagan impuestos ni están sujetos a los lineamientos de capacitación y documentación requeridos.

"Me parece sumamente apropiado, porque además nos da a nosotros la oportunidad de tener un registro del sistema del transporte actualizado".