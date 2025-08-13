Paola Durante pidió a Jorge Gil “dejar el pasado” tras señalar que el periodista contribuyó a su encarcelamiento en 1999 por el homicidio de Paco Stanley.

La exedecán Paola Durante rompió el silencio tras la reaparición mediática del periodista Jorge Gil y sus recientes declaraciones sobre el asesinato de Paco Stanley, ocurrido en 1999.

En entrevista televisiva, Durante lo acusó de haber influido en su detención junto a Mario Bezares y Jorge García Escandón, señalando que esa acción dañó a sus familias. “Creo que él, en vez de seguir atacando, debería pedir perdón. Ya nos hizo mucho daño”, afirmó.

Durante relató que Gil le confesó haber recibido amenazas para señalar a Mario Bezares como implicado. “Si ponen a Mario, los dejo ahí y si no, los meto a la cárcel… eso se lo dijeron a todos”, dijo sobre supuestas advertencias de autoridades.

La también presentadora reveló que, tras obtener su libertad, intentó interponer una demanda contra los responsables, incluido Gil, pero desistió por amenazas que involucraban a su hija.

La polémica resurgió tras el estreno de la serie ¿Quién lo mató? y la publicación del libro Mi Verdad: 7 de junio de 1999, en el que Gil asegura que su narración es una crónica personal “sin acusar a nadie”.

El homicidio de Paco Stanley sigue sin resolverse judicialmente a 26 años del atentado en un restaurante de la Ciudad de México.



