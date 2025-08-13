Un tribunal federal de apelaciones revocó la orden que obligaba al Departamento de Estado a continuar con pagos de asistencia exterior previamente aprobados por el Congreso, otorgando una victoria al presidente Donald Trump.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia falló este miércoles 13 de agosto, por dos votos contra uno, a favor de la administración del presidente Donald Trump, levantando una orden judicial que obligaba al Departamento de Estado a seguir realizando pagos de asistencia exterior previamente autorizados por el Congreso.

La mayoría del panel consideró que el tribunal inferior se equivocó al ordenar la restauración inmediata de los fondos, determinando que la medida excedía sus facultades.

El litigio se originó tras la decisión del gobierno de Trump de retener ciertos fondos de asistencia exterior, pese a haber sido aprobados en el presupuesto federal. Diversos grupos y legisladores argumentaron que la retención violaba la autoridad del Congreso sobre el gasto público.

Con este fallo, la administración quedó habilitada para suspender los pagos mientras continúa el proceso legal.



